北一女師轟108課綱無恥　全教產：以政治平衡為導向的結果

▲北一女國文教師區桂芝的「無恥課綱」話題持續延燒。（圖／翻攝國教院網站）

記者楊惠琪／台北報導

北一女國文教師區桂芝不滿108課綱刪了大量文言文，連顧炎武〈廉恥〉一文也刪除，怒批是「無恥課綱」，連日引發討論。全國教育產業總工會今發表聲明指出，教育部制定108課綱是以「政治平衡」為導向，而非專業導向，加上沒有妥善的配套，課綱所強調的「核心素養」，扭曲成又臭又長的命題，導致亂象叢生。

全教產表示，108課綱凸顯我國的教育被「去專業化」，被去掉的專業包含政策專業和教育專業。首先，在政策專業部分，108課綱的制定，是在欠缺政策背景分析，未確實找出政策問題即倉促上路。

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其次，在教育專業部分，全教產指出，教育部制定108課綱只是以「政治平衡」為導向，從108課綱的各個委員會中可看出，教育部廣聘非教育領域的代表擔任委員，在隔行如隔山的狀況下，許多非教育領域的委員可能連課綱內容都不見得理解，就以非教育專業凌駕教育專業、外行領導內行的方式訂定課綱，讓第一線的學生和基層教師成為教育部政策的犧牲品。

全教產進一步指出，108課綱上路並沒有妥善的配套措施，導致大家都有不同解讀，在考試中將核心素養扭曲成又長又臭的命題，當各種亂象越演越烈，卻幾乎沒看到教育部出手制止，在這樣的惡性循環環下，108課綱被扭曲得日益嚴重，就是先天不足、後天失調的結果。

全教總表示，既然108課綱是我國的教育政策，教育部應立即進行亡羊補牢的措施，以解決實施迄今所衍生的問題。此外，即將在118年上路的118課綱，全教產呼籲政府能回歸政策與教育專業，檢視108課綱的缺失，提出具前瞻性的課綱，並擬定相關政策配套，讓下一代在優質的專業教育政策下，習得知識與技能，進而提升國家整體競爭力。