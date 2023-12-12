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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜拋全面延長課後照顧　賴清德競總：為何新北不先做？

▲▼「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，賴清德競辦發言人郭雅慧會前受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德競選辦公室發言人郭雅慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜今（12）日舉行兒童課後照顧免費政策記者會，民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧表示，侯友宜此時拋出國小課後照顧全面免費並延長時間，無疑又是一塊畫大餅的空頭支票，「新北平時都不做，到了選舉才想到來騙票，實在是十分不負責任」。

侯友宜今天宣布，將延續「0到6歲國家養」至「6到12歲國家顧」，推動公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」、課後照顧到晚上7點、偏鄉及弱勢學童開設照顧專班等，預算估計約54億，可逐年增加。

不過，郭雅慧提醒，侯友宜此時拋出國小課後照顧全面免費並延長時間，無疑又是一塊畫大餅的空頭支票，相較賴清德務實、負責任地提出政策，並清楚說明財政規劃，侯友宜卻是漫天喊價，忘記自己還是新北市長，新北平時都不做，到了選舉才想到來騙票，實在是十分不負責任。

郭雅慧指出，教育政策的推行代表整體教育資源的分配，對比侯友宜單點式地推動政策缺乏完整規劃與配套措施，賴清德所提出的政見，則是完整涵蓋「0至22歲」各個年齡層的需求。

郭雅慧舉例，在「0至6歲國家跟你一起養2.0」部分，賴清德提出擴大公共化及準公共化的量能、推動使用公托者補助提升至每月7000元、由政府補助支持人力，讓公共幼兒園寒暑假能提供服務，並延長送托服務時間等等；在「6至18歲」方面，則是提出全面落實高中職免學費、友善學習的校園環境、積極培育全球公民、照顧兒少身心健康，以及提升特教品質；而「18至22歲」則是著重投資青年生涯，支持多元發展，其中包含減輕高教學費負擔，促進教育平權、投資技職教育，培育多元人才等等。

郭雅慧強調，一個負責任的總統候選人，必須要全面性地提出政策規劃，賴清德從0至22歲皆提出完整內容，是所有候選人中最負責任的一位。她說，對於侯友宜所提出的政見，目前政府鼓勵各縣市政府就財政可允許範圍內，擴大辦理課後照顧的服務，並盡量給予中低收入戶家庭減免補助，政府一步一步謹守財政紀律、負責任地推行政策，侯友宜卻想一步登天，一味把選舉當市場漫天喊價。

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