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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康與青年對談卡關　賴士葆批：民進黨怕被揭開執政不力事實

▲▼ 2024年正副總統選舉候選人最新民意調查結果發佈記者會」賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

清華大學原訂11日邀請國民黨副總統參選人趙少康與新竹青年對談，然場地租借卡關，讓趙痛批，民進黨堂而皇之進校園，等到他的時候，這個不行，那個不行。對此，國民黨立委賴士葆12日開轟，趙少康不能進校園座談，是因為蔡政府心虛，害怕一向直球對決的趙少康進校園會揭開這些年執政不力、對不起年輕人的地方，顯示民進黨的黨政軍的手伸入校園已經到匪夷所思的地步了。

賴士葆今日在臉書發文指出，趙少康要進校園與年輕人對談屢屢被拒，趙少康問「我有這麼可怕嗎？」而他認為，其實趙少康不可怕，是蔡政府心虛，害怕一向直球對決的趙少康進校園會揭開這些年執政不力、對不起年輕人的地方，例如不只無力扭轉低薪甚至薪資負成長、房價不停飆高且居住正義破功、青年可能上戰場等年輕人關切的問題。

賴士葆表示，賴清德可以進校園與學生座談，趙少康要進校園卻被一路封殺，太陽花學運時，年輕人熱血沸騰的跟民進黨站在一起對抗國民黨，輔佐民進黨打天下。民進黨執政8年下來，如果疼惜年輕人，就應該解決他們最深的民怨，那就是長期的低薪買不起房，以至於產生很多不婚不生族的社會現象，每年編列上千億的錢要改變全台灣最低的生育率始終無效，因為年輕人認為養活自己都困難，更何況養家活口。

不僅如此，賴士葆說，現在兩岸兵凶戰危，年輕人可能要上戰場的恐懼無法紓解，役期從4個月改為1年，推出3年讀大學，1年服兵役，每個月可以領2萬多薪資；然而，從只有5個人申請來看，就可以窺知役男不買單。

賴士葆透露，民進黨害怕趙少康進校園會像照妖鏡一樣，照出蔡政府施政的缺失，讓更多年輕人覺醒，如果蔡政府施政得民心，解決年輕人的問題，趙少康進校園就沒有優勢。如今，「綠能你不能」是民進黨政策的指導綱領，不符合公平正義的原則，趙少康不能進校園，連校園外的場地也被打壓，趕盡殺絕的程度比過去威權時代更恐怖。

賴士葆痛批，賴清德進海洋大學校園座談的過程，阿諛奉承的校長甚至用權勢護航，其實勝之不武，現在行政不中立的教育部對學校施壓，學校怕被貼標籤、怕失去教育部的獎補助，完全封殺讓學生可以學習民主自由的教育機會，趙少康不能進校園座談的事情，顯示的是民進黨的黨政軍的手伸入校園已經到匪夷所思的地步了。

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