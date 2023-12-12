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社會 社會焦點 保障人權

烏坵陸戰隊上士墜坑摔斷脊椎　「1片鐵板」讓海軍司令部要賠111萬

▲陸戰隊烏坵守備指揮部是全島作戰指揮中心。（圖／記者林健華攝）

▲海軍陸戰隊烏坵守備指揮部。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

海軍陸戰隊1位蘇姓上士2021年駐守金門烏坵時，誤踩路上1片遮住坑洞的鏽蝕鐵板，慘摔到深約1層樓的坑道裡，因脊椎壓迫性骨折，雖然回台接受骨泥灌注手術仍常疼痛不堪，蘇男怒告海軍司令部管理設施不當、要求國賠253萬餘元，台北地院審結，認定海軍司令部對於公共設施設置或管理有欠缺，判應國賠蘇男111萬餘元，全案還可上訴。

現任職海軍陸戰隊99旅旅部連的蘇姓上士提告指稱，他2020年9月到2021年4月間派駐金門烏坵擔任保修分隊副分隊長期間，於2021年3月2日獨自整理營區庫房，要去垃圾場丟廢棄物時，在庫房外路面突然踩空，從坑洞墜落約1層樓、重摔在下方坑道地上，痛得一時站不起來。

蘇男後來奮力爬出坑道，打電話請同袍來搭救，同月11日搭船回台就醫，診斷發現脊椎第1節壓迫性骨折，住院接受骨泥灌注手術，但出院至今仍常疼痛不堪，他認為當時坑洞洞口僅覆蓋1片鐵板，不僅已鏽蝕還被泥土蓋住，目視難以察覺，海軍司令部沒修補或設置警告標誌害他受傷，要求國賠醫藥費、勞動能力減損與精神慰撫共253萬餘元。

海軍司令部否認有過失，聲稱事發的坑洞與蘇男當時要去丟垃圾的方向相反，坑洞附近草叢高約4、50公分，蘇男行走時本應提高警覺，但事發現場周邊無監視器、也沒他人目睹經過，反而是蘇男在烏坵期間常因腰背疼痛到部隊醫務所就診，本案是否真因踩空鏽蝕鐵板而摔傷，實屬有疑。

法官勘驗照片，發現這個坑洞長100公分、寬60公分，垂直到下方坑道地面高約250公分，面積與深度不小，足以讓數名成人陷入其內，卻僅以1片鏽蝕鐵板覆蓋洞口，不僅無法支撐一定重量，周遭也沒有圍起或設置警告標誌，顯然會影響往來行人安全。

法官認為烏坵營區沒及時採取具體措施防止發生危險損害，海軍司令部為烏坵營區管理機關，沒確實善盡檢視、養護義務，與蘇男本案摔傷事故具有相當因果關係，且蘇男先前的腰痛病史是患有「第5腰椎椎間盤突出」，跟本案外力造成「腰椎第1節壓迫性骨折」不同。

法官並指蘇男摔落的地點就在庫房出入口樓梯側邊，不像海軍司令部所稱的非正常路徑，更不能苛求正常步行者須逐步確認腳下路面才可踏落通行，蘇男本身並無過失可言。

法官審酌蘇男經鑑定因本案傷害減損19%勞動能力，依基本工資計算至65歲強制退休，損失金額為61萬餘元，而期間持續復健所受身心痛苦，可請求精神慰撫40萬元，加上已付醫藥費10萬餘元，判海軍司令部應國賠蘇男111萬餘元，可上訴。

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