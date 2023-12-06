網紅牙醫槓醫科生索賠120萬吞敗　導火線竟是為了高嘉瑜

▲網紅牙醫史書華。（圖／盾牌牙醫史書華提供）

記者黃哲民／台北報導

網紅牙醫史書華去年（2022年）因九合一公職選舉民進黨敗選等事項，在個人粉專《盾牌牙醫史書華》PO文和立委高嘉瑜互槓，卻被牙醫系學生洪柏瀚留言吐槽「垃圾」、「牙醫之恥」等語，史和洪隔空對壘不分上下，怒告洪男留言侵害名譽權、索賠精神慰撫120萬元，新北地院審結，認為洪對可受公評之事合理評論，判史全部敗訴，可上訴。

本案源於去年11月26日九合一公職選舉民進黨大敗，高嘉瑜在臉書PO文歸咎敗選主因是黨內側翼當道、到處出征，使中間選民和年輕族群觀感不佳。史書華到高的臉書留言，質問「我口不出惡言，你遭遇劫難時我幫你說話，政策被攻擊時幫你們澄清。就想問高嘉瑜，你的側翼定義？包括我這種拿真名跟事業在幫你們的老百姓嗎？」

高嘉瑜隨即回應她先前在新冠肺炎防疫期間，為民眾反應台灣快篩和血氧機價格、規定等諸多不合理問題時，「史書華全都振振有詞反對。全部反對」。高指出還好衛生福利部最終能聽進民怨，放行唾液快篩與放寬血氧機相關規定，高藉此揶揄「史書華說在『幫你們的老百姓』，喔，是嗎？」

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者呂佳賢攝）

數千網友按讚力挺高嘉瑜的回擊，嘲諷史書華「被洗臉」，史於同月28日先在個人粉專《盾牌牙醫史書華》PO文，批高「選輸不是檢討自己輔選不力，帶頭檢討非黨員選民，棒，而且還公然抹黑，超棒」、「高委員不但定義了側翼，還示範了抹黑，了不起」等語。

接著隔天（29日）史書華在電視政論節目吐苦水，自認實名經營粉專、不是側翼網軍，並在個人粉專PO文回敬藍營名嘴朱學恒時，又提高嘉瑜「只追求便宜的醫材會造成生命危險。我特別撰文提醒卻被說是『全部反對』，身為輔選人員卻拿選民當戰犯，而且還是用抹黑的方式。比你的枕頭還噁心」。

▲民進黨立委高嘉瑜曾自揭香閨，枕頭的污漬令眾人大開眼界。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

當時還在就讀大學牙醫系的洪柏瀚，當晚8點多留言回應史書華「笑死整天扯別人後腿到處出征，現在被嘴就要來情緒勒索，你這種垃圾真的可以下去了，牙醫之恥，看了就噁心」等語。

史書華因而和洪柏瀚打筆仗，不分輸贏，史主張個人粉專累積逾15萬人追蹤，不爽洪另在IG說他是「訟棍」還放話「老子有的是錢陪你慢慢耗」挑釁，造成他名譽權受損，怒告洪索賠精神慰撫120萬元，並批洪「我相信你爸爸很有錢，但不你賺的」、「我決定認真讓你好好上一課」。

法官審理認為，洪柏瀚本案僅留言回應史書華1次，史自行拿洪的留言重複PO文讓更多人看見，但洪留言針對防疫措施等公共議題，依個人價值判斷提出主觀評論，用詞縱嫌偏激、刻薄，仍未達抽象謾罵、情緒性人身攻擊程度，史自願成為公眾人物，不至於因洪男合理評論可受公評之事而名譽受損，據此判史全部敗訴，可上訴。