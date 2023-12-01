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社會 社會焦點 保障人權

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

▲長榮海運，長榮國際。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮老三連襟買兇暗算老臣，企圖阻撓嫡長子張國華贏得董事改選，判決結果出爐。（圖／記者廖婕妤攝）

記者黃哲民／台北報導

長榮集團大房老三張國政的連襟兼特助謝國獻，2018年底涉花錢找黑道製造假車禍、噴辣椒水或電話恐嚇，企圖阻撓3位老臣支持嫡長子張國華贏得董事改選，謝男到案不認罪但被同夥窩裡反抖出他的犯行，一審判謝8月徒刑，二審日前加重改判為3年10月徒刑，3位受害老臣提起附帶民事求償各200萬元，台北地院先判謝男與同夥須連帶賠償戴錦銓、鍾德美2人精神慰撫各30萬元，可上訴。

本案源於長榮集團創辦人張榮發於2016年1月過世後，張國華以大房長子身分掌控長榮國際公司，2018年12月11日上午9點30分表定召開董事會改選董事，謝國獻挺姊夫張國政對抗張國華，謀議阻撓時任長榮公司董事長柯麗卿、總經理戴錦銓，及同時擔任張榮發基金會、張榮發慈善基金會董事長兼執行長的鍾德美出席董事會，以免3位長榮老臣繼續支持張國華。

謝男透過熟識的時任新北市永和區永樂里長許政鎧當中間人，預先找多名黑道分子充當打手，謝並提供3位老臣照片、座車車號、上班時間與路線等個資，寫紙條交代許男「1.不要出人命、2.車禍事件、3.痛毆、4.打斷牙、5.弄瞎」等事項。

許男找的幫手在董事會改選當天上午8點多，騎機車故意追撞柯麗卿座車製造假車禍，持手槍造型的辣椒槍朝柯狂噴辣椒水，柯的頭臉和手臂多處灼熱刺痛，眼睛差點瞎掉，緊急就醫無法及時前往董事會，改選因而延期。

謝男另涉以相同方式，指示許男安排2組人手，分別跟蹤戴錦銓跟鍾德美，一樣交代不要出人命等語。跟蹤戴男的黑道分子隔年（2019年）1月間2度跟丟戴男，竟直闖戴男停車的大樓地下室找車，被保全員趕走，又帶甩棍想侵入長榮國際停車場找車，及時被警衛攔阻，戴男雖沒見到歹徒，得知訊息仍受驚嚇。

而跟蹤鍾德美的黑道分子因沒堵到人，乾脆打電話給鍾女朗讀謝男透過許男轉交的恐嚇信，包括「有人託我放話，我知道妳每天搭公車上班，會派2組人2部車跟蹤妳」、「2日內要辭去基金會董事長及執行長職務」、「妳不得親自或委託他人以長榮國際公司股東身分出席長榮國際公司股東會」、「若不配合將至妳家放火、對妳及家人不利」等語。

▲▼長榮三子張國政的連襟謝國獻聲明否認教唆傷害董事。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲謝國獻被起訴後，發表聲明否認教唆傷害長榮老臣。（圖／記者劉昌松翻攝）

經柯麗卿等人與長榮公司報案，檢警分批逮捕涉案打手，有人不滿說好的酬勞短少10萬元、懷疑遭黑吃黑，憤而供出分工細節，許男到案更認罪轉為污點證人，向被害人道歉認錯寫悔過書，緊咬謝男是主謀、說謝男還要求痛毆戴男、對鍾女拍裸照等，另有數名同案共犯認罪。

謝國獻一概否認，推稱本案打手都聽從許男的指示，他一個都不認識，也沒教唆許男犯罪，更沒提供柯麗卿3人的個資給許男。但檢警以軟體還原謝男被查扣的筆電，找出含有柯麗卿3人個資、照片、恐嚇信等文件檔案。

▲▼長榮集團大房老三張國政連襟謝國獻否認找黑道對付長榮老臣，聲明不服一審判決。（圖／謝國獻提供）

▲謝國獻發表聲明不服一審被判有罪。（圖／謝國獻提供）

一審認定謝國獻基於教唆傷害、教唆恐嚇危害安全等目的非法利用被害人個資，依《個人資料法》判刑8月、得易科罰金24萬元。上訴後，二審批謝男以暴力、脅迫方式干預長榮公司正常運作，「一旦國內大型企業若出現類似爭執之時紛紛仿效，勢必造成商業經營環境嚴重劣化」，且謝男遲未和解取得諒解，日前加重改判為3年10月徒刑，可上訴。

至於許男被檢方建請從輕量刑，一審判他6月徒刑、得易科罰金18萬元並緩刑2年，二審雖加重改判為1年6月徒刑，但宣告緩刑4年，可上訴，其餘共犯被判處拘役30天到3月徒刑，部分已定讞。

謝國獻在一審判決後發表聲明表示失望，強調自己無罪。張國政因查無明確涉案證據，沒被起訴。柯麗卿3位老臣提起附帶民事求償，各索賠精神慰撫200萬元，北院昨（11月30日）先判決謝男與許男等共犯須連帶賠償戴錦銓、鍾德美各30萬元，可上訴，柯求償案情仍在審理。

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