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社會 社會焦點 保障人權

乘客勸別違規左轉　女司機嗆「欠人罵、腦子進水」判賠4萬

▲▼計程車。（圖／Pixabay）

▲Uber計程車女運將不爽女乘客害她被後車按喇叭，沿途辱罵出氣被判須賠償。（示意圖／Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位女子去年（2022年）搭Uber計程車，提醒女運將別違規左轉，卻遭對方沿途咒罵「衝三小」、「腦子進水」等語，並停在快車道上驅趕「妳下車！滾！」女乘客用手機錄音蒐證提告，要求女運將和提供Uber平台叫車服務的優步公司賠償共40萬元，女運將自認委屈，反批女乘客高傲。台北地院審結，認定優步公司並非派遣計程車載客的公司，判女運將單獨賠償精神慰撫4萬元確定。

本案女乘客是使用Uber APP叫車的常客，去年5月17日晚間6點多，她搭本案女運將駕駛的Uber計程車途經北市和平東路，見對方企圖左轉，連忙提醒前方路口禁止左轉，不料惹惱女運將開始碎碎念，女乘客怕發生危險、要求下車，女運將直接停在快車道轉身打開後門，朝女乘客大吼「滾！妳下車！滾！」

女乘客噤聲隱忍，女運將破口大罵「笑死人！哩衝三小！」、「欠人罵」，女乘客回嘴「我是好意，那邊不能轉」，女運將暴怒「好意妳個頭！車我的，怎麼樣！」、「是妳開車還是我啊，笨蛋！眼睛拿來裝飾的啦，腦子進水！」、「妳母卡好（台語）」等語，女乘客低聲安撫「沒關係啦，妳慢慢開啦，小心點就好」，女運將冷回「囂張無落魄的久（台語）！」

女乘客飽受驚嚇、提前下車，以沿途用手機錄音內容為證，告女運將胡亂辱罵不休、造成她的人格受侵害，且衝突發生前，女運將就有急踩油門與緊急煞車等危險駕駛舉動，因此要求女運將跟優步公司連帶賠償精神慰撫10萬元，並主張優步公司另須依《消費者保護法》支付懲罰性賠償30萬元。

女運將自認沒過錯，反批女乘客態度高傲、語氣輕蔑，要她從敦化南路慢車道左轉，害她被後車按喇叭，而且是女乘客說要下車，「我能不讓她下車嗎」，所以轉身幫對方開車門，見對方坐著不動，才氣得數落對方，沒想到對方故意偷錄音，女運將請法官同情她每天為生活打拚，疫情期間仍辛勞工作，頂多賠3000元。

法官認為即使女乘客偷錄音，但女乘客本身就是對話者，也沒偽造變造女運將亂罵人的內容，女運將僅因被後車按喇叭就情緒失控羞辱乘客，對話錄音清晰可證，已達難以忍受的人身攻擊，判女運將須賠償精神慰撫4萬元，女運將上訴表示委屈，仍被北院二審駁回上訴而確定。

不過法官查明優步公司提供叫車平台服務，跟實際派遣計程車載客的「優酷」公司是不同的獨立公司，旅客契約主體為Uber乘客與優酷公司，不能無限上綱要求優步公司負擔共同侵權或《消保法》賠償責任，此部分判女乘客求償敗訴，女乘客沒上訴已先確定。

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