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大陸 大陸焦點 特派現場

陸外交部：菲律賓船隻硬闖仁愛礁　危險衝撞中國海警船！

▲▼中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

▲仁愛礁再次發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外交部發言人毛寧11日表示，菲律賓4艘船隻10日硬闖仁愛礁潟湖，並以危險方式衝撞現場的中國海警船，已嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全，「中國外交部已就此向菲方提出嚴正交涉，表示強烈抗議。」

毛寧在例行記者會上提到，菲律賓一艘運補船、一艘公務船和兩艘海警船，未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向仁愛礁非法「坐灘」的軍艦運送建築物資。

▼大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧說，菲方船隻不顧中國海警船警告，執意衝闖仁愛礁潟湖，並以危險方式衝撞現場的中國海警船，「菲方上述舉動嚴重侵犯中方主權，危害中方船隻和人員安全。中國海警依據國內法和國際法，對菲方船隻採取必要措施，操作專業、克制、合理、合法。」

毛寧強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，這是在長期歷史進程中形成並確立的，符合包括聯合國憲章在內的國際法，「菲律賓依據非法無效的所謂南海仲裁案裁決，主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸架，否定中國對仁愛礁的領土主權，違反國際法原則，在法律上是站不住腳的。」

毛寧指出，近期仁愛礁海域多次發生緊急事態，責任完全在菲方，根源在於菲方違背承諾，拒不拖走非法「坐灘」的軍艦，並企圖對其實施大規模加固，實現永久侵佔，「中方堅決反對菲方侵佔仁愛礁的圖謀，已經通過多個層次、多個渠道向菲方表明瞭中方的嚴正立場。」

▲▼中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

毛寧說，他們要求菲方不得向非法「坐灘」的軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資，並提出妥善管控仁愛礁局勢的倡議，但是菲方無視中方的善意、誠意和克制，違背自身承諾，不斷在仁愛礁海域侵權挑釁，製造事端，持續散布虛假信息，渲染炒作，嚴重違反國際法和南海各方行為宣言，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益。

毛寧強調，「中方再次敦促菲方停止海上侵權挑釁，停止對中方的無端攻擊抹黑，不要採取破壞南海和平穩定的行為。中方將繼續按照國內法和國際法，採取必要措施，堅決應對任何侵權挑釁行徑，堅定維護自身的領土主權和海洋權益。」

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