　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首例！慈科大僑外生中階技術人力上線　6菲國護佐加入慈院團隊

▲▼花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接六名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接6名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院聘僱6名畢業於慈濟科技大學長照專班的菲律賓籍護理佐理員，將於12月中旬開始於院內慢性病房服務。護理部督導戴佳惠表示，這是全台第一批取得台灣副學士以上學位的僑外生中階技術人力，6人在學期間都已通過華語檢定門檻，且完成擔任護理佐理員所需的訓練，能夠協助臨床分級分工的輔助照護工作，相信可緩解病房護理師的壓力，為住院病患提供更好的照護服務。
 
人資室主任劉曉諭指出，「中階技術工作人力計畫」與過去多數移工來台工作的形式不同，受聘僱的中階技術工作人力無須透過仲介管理，醫療院所即為直接雇主；花蓮慈院作為全台第一間以此方式聘任機構看護人力的醫院，提供員工宿舍和齊全的生活用品，更有病房的懿德師兄師姊與人文室同仁關照他們的日常生活所需，提供衣食住行全方位的關懷。

▲▼花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接六名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮慈院團隊為6名新進護理佐理員舉辦歡迎會，熱烈歡迎六名慈濟的孩子「回家」。
 
劉曉諭主任表示，6名護佐都是慈濟教育志業培養出來的優秀人才，無論是院方或校方都相當重視，當中有菲律賓風災受災戶的學子，花蓮慈院除了積極配合主管機關推動的新南向政策，中階技術人力在台無工作年限限制，相較於一般移工在薪資制度上更有所保障，專業技術也是更加精進，在台工作滿5年即可銜接永久居留制度；花蓮慈院也期望能透過「中階技術工作人力計畫」讓受聘的外籍工作人力受到更多保障。

▲▼花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接六名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護理部督導戴佳惠表示，這是全台第一批取得台灣副學士以上學位的僑外生中階技術人力。
 
12月7日，由花蓮慈院護理部、人力資源室主管們與病房懿德媽媽所組成的溫馨接機團隊，上午7點即抵達桃園國際機場，迎接6名慈科大畢業生、同時也是即將成為花蓮慈院的生力軍，並一路搭車陪同平安順利返回醫院。

▲▼花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接六名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

護理部主任鍾惠君感恩各單位同仁的努力，圓滿台灣首例僑外生中階技術人力聘僱。

花蓮慈院團隊特別為他們舉辦歡迎會，林欣榮院長、何宗融副院長、護理部主任鍾惠君、副主任王淑貞、督導戴佳惠與病房護理長們，以及曾經指導6名護理佐理員的慈科大長照科主任湯麗君助理教授，熱烈歡迎6名慈濟的孩子「回家」。與親愛的學生重逢，湯麗君老師更留下了感動的淚水。

▲▼花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接六名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲6名新進護理佐理員將連續3日接受由各病房護理長主責的到職教育訓練。
 
護理部戴佳惠督導表示，為符合菲律賓及台灣分別的主管機關相關勞動法規，並確保能順利通過勞動部嚴謹的審查標準，花蓮慈院護理部與人資室自今年5月開始著手以中階技術工作人力計畫引進護佐人力，籌備超過半年，6名護理佐理員終於能加入花蓮慈院團隊，順利簽訂3年聘僱合約。護理部主任鍾惠君感恩院長室、人資室主管們的協助與各單位同仁的努力，圓滿台灣首例僑外生中階技術人力聘僱，也期許畢業於慈濟教育志業的孩子們都能夠發揮所學，為病患帶來更好的照護。

▲▼花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接六名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）
 
在初步認識與熟悉院內及周邊環境後，12月11日起，6名新進護理佐理員連續3日接受由各病房護理長主責的到職教育訓練，包括感染控制、口腔護理、生命徵象測量、鼻胃管灌食、灌食袋清洗，坐秤及床秤的使用、尿管照護、床上沐浴及翻身或轉位技巧，最後必須通過BLS（基本救命術）技術評量，才正式開始臨床工作。護理部主任鍾惠君於到職教育訓練前給予同仁勉勵，盼新血加入花蓮慈院團隊，能創造更好的照護環境。
 

ET快訊
陸官方開砲楊丞琳！　連發2文轟「好笑嗎？」
路牌警告「Google太狠了」　一堆駕駛都GG：血淚控訴
19歲女逆騎環快慘死　手機導航地點曝
快訊／山東號航母穿越台海中線　畫面曝光
陳玉珊爆婚變！老公帥如劉德華　曾熱吻王大陸惹惱尪
范瑋琪75歲媽媽過世　1年前剛送走爸爸...痛悼：辛苦了，好
快訊／路口闖紅燈　王義川道歉：收到罰單會去繳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

大明高中喜迎一甲子校慶　號召600校友回娘家吃辦桌

找前女友當保母「老婆很介意」　人夫開嗆：我是相信對方專業

天花板「懸吊恐怖蛇皮」　他清出一整大袋！千人頭麻：要發財了

寶寶胎位不正！婆婆怪媳「沒穿這內褲」...醫搖頭：情緒勒索母湯

桃園首創全國第一支機場觀光即時影像　上線10天破百萬人次觀賞

首例！慈科大僑外生中階技術人力上線　6菲國護佐加入慈院團隊

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鸚鵡模仿機車引擎還發不動　連「臉書來電鈴聲」也會超猛

美國餐廳如何給小費？　可自行勾選收據上%數

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

今年最後一波運勢出爐！「3生肖」財運大爆發　旺到擋不住

大明高中喜迎一甲子校慶　號召600校友回娘家吃辦桌

找前女友當保母「老婆很介意」　人夫開嗆：我是相信對方專業

天花板「懸吊恐怖蛇皮」　他清出一整大袋！千人頭麻：要發財了

寶寶胎位不正！婆婆怪媳「沒穿這內褲」...醫搖頭：情緒勒索母湯

桃園首創全國第一支機場觀光即時影像　上線10天破百萬人次觀賞

首例！慈科大僑外生中階技術人力上線　6菲國護佐加入慈院團隊

檢舉臨停上下客貨缺3證據不受理！要從停車拍到駛離、證明妨礙通行

高市地政局2023最終場標售　高大特區千坪地降價賣

捷運撞見「台灣新鞋教？」　釣出一票信徒！笑推3點：全家都有

獨／北市前議員喝下「怪怪味菜頭湯」險丟命　竟是貼身司機下毒！

屋主在車道旁發現神秘包裹　湊上前看竟是12隻「新鮮溫體雞」

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

想買5根香蕉！老闆不給切「要求買整串」　他氣到走人：第一次遇到

《闇影詩章 Worlds Beyond》明年夏季登場　繼承原作精神再添新要素

推案半年就蓋不下去！「新天龍國」出現爛尾樓　專家：這款建商別碰

惡質保全「拖把弄濕睡袋」趕街友！　英國麥當勞道歉了

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻直下滑！網揭3原因

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

她搭捷運遇外國人搭訕「開價2萬」　結局超展開

台灣最強小火鍋店「大換血？」　他激推1間！全場吵翻

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點

更多熱門

相關新聞

榮民健康慈濟挺　榮服處與花蓮慈院簽署備忘錄

榮民健康慈濟挺　榮服處與花蓮慈院簽署備忘錄

感謝退除役官兵付出人生守護家園，花蓮慈濟醫院承擔起守護健康的責任，十二月五日上午，花蓮慈濟醫院與花蓮縣榮民服務處簽訂《促進退除役官兵醫療照顧合作備忘錄》，由花蓮慈院院長林欣榮與花蓮縣榮服處處長蕭振嘉代表簽屬，要提供退除役官兵優質的健康照護，一起健康到老。

南消二大+企業義消　聯手成功搶命

南消二大+企業義消　聯手成功搶命

港TVB年底前瘦身「裁員300人」 重組電視電商業務

港TVB年底前瘦身「裁員300人」 重組電視電商業務

花慈達文西手術500例　半數切除攝護腺癌

花慈達文西手術500例　半數切除攝護腺癌

公司化湧離退潮！年底900新進員工報到　台鐵：春節疏運不會減班

公司化湧離退潮！年底900新進員工報到　台鐵：春節疏運不會減班

關鍵字：

首例慈科大僑外生中階技術人力菲國護佐慈院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面