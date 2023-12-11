首例！慈科大僑外生中階技術人力上線　6菲國護佐加入慈院團隊

▲花蓮慈院組成溫馨接機團隊在桃園國際機場，迎接6名慈科大畢業生。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮慈濟醫院聘僱6名畢業於慈濟科技大學長照專班的菲律賓籍護理佐理員，將於12月中旬開始於院內慢性病房服務。護理部督導戴佳惠表示，這是全台第一批取得台灣副學士以上學位的僑外生中階技術人力，6人在學期間都已通過華語檢定門檻，且完成擔任護理佐理員所需的訓練，能夠協助臨床分級分工的輔助照護工作，相信可緩解病房護理師的壓力，為住院病患提供更好的照護服務。



人資室主任劉曉諭指出，「中階技術工作人力計畫」與過去多數移工來台工作的形式不同，受聘僱的中階技術工作人力無須透過仲介管理，醫療院所即為直接雇主；花蓮慈院作為全台第一間以此方式聘任機構看護人力的醫院，提供員工宿舍和齊全的生活用品，更有病房的懿德師兄師姊與人文室同仁關照他們的日常生活所需，提供衣食住行全方位的關懷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲花蓮慈院團隊為6名新進護理佐理員舉辦歡迎會，熱烈歡迎六名慈濟的孩子「回家」。



劉曉諭主任表示，6名護佐都是慈濟教育志業培養出來的優秀人才，無論是院方或校方都相當重視，當中有菲律賓風災受災戶的學子，花蓮慈院除了積極配合主管機關推動的新南向政策，中階技術人力在台無工作年限限制，相較於一般移工在薪資制度上更有所保障，專業技術也是更加精進，在台工作滿5年即可銜接永久居留制度；花蓮慈院也期望能透過「中階技術工作人力計畫」讓受聘的外籍工作人力受到更多保障。

▲護理部督導戴佳惠表示，這是全台第一批取得台灣副學士以上學位的僑外生中階技術人力。



12月7日，由花蓮慈院護理部、人力資源室主管們與病房懿德媽媽所組成的溫馨接機團隊，上午7點即抵達桃園國際機場，迎接6名慈科大畢業生、同時也是即將成為花蓮慈院的生力軍，並一路搭車陪同平安順利返回醫院。

▲護理部主任鍾惠君感恩各單位同仁的努力，圓滿台灣首例僑外生中階技術人力聘僱。

花蓮慈院團隊特別為他們舉辦歡迎會，林欣榮院長、何宗融副院長、護理部主任鍾惠君、副主任王淑貞、督導戴佳惠與病房護理長們，以及曾經指導6名護理佐理員的慈科大長照科主任湯麗君助理教授，熱烈歡迎6名慈濟的孩子「回家」。與親愛的學生重逢，湯麗君老師更留下了感動的淚水。

▲6名新進護理佐理員將連續3日接受由各病房護理長主責的到職教育訓練。



護理部戴佳惠督導表示，為符合菲律賓及台灣分別的主管機關相關勞動法規，並確保能順利通過勞動部嚴謹的審查標準，花蓮慈院護理部與人資室自今年5月開始著手以中階技術工作人力計畫引進護佐人力，籌備超過半年，6名護理佐理員終於能加入花蓮慈院團隊，順利簽訂3年聘僱合約。護理部主任鍾惠君感恩院長室、人資室主管們的協助與各單位同仁的努力，圓滿台灣首例僑外生中階技術人力聘僱，也期許畢業於慈濟教育志業的孩子們都能夠發揮所學，為病患帶來更好的照護。





在初步認識與熟悉院內及周邊環境後，12月11日起，6名新進護理佐理員連續3日接受由各病房護理長主責的到職教育訓練，包括感染控制、口腔護理、生命徵象測量、鼻胃管灌食、灌食袋清洗，坐秤及床秤的使用、尿管照護、床上沐浴及翻身或轉位技巧，最後必須通過BLS（基本救命術）技術評量，才正式開始臨床工作。護理部主任鍾惠君於到職教育訓練前給予同仁勉勵，盼新血加入花蓮慈院團隊，能創造更好的照護環境。

