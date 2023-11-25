打造男性幸福！花蓮慈院達文西手術500例　 半數切除攝護腺癌

▲花蓮慈濟醫院分享泌尿部達文西微創手術打造「健康人生幸福500例」成果。（慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院11月23日分享泌尿部達文西微創手術打造「健康人生幸福500例」成果，其中有超過一半幫助攝護腺癌病人作根除性攝護腺切除手術。泌尿科達文西團隊不僅在臨床幫助病人，相關研究更在2019國際尿控協會（ICS）年會獲最佳論文，並在2023年國際尿控協會年會發表達文西膀胱陰道瘻管修補術影片，與世界各國的專家交流。

花蓮慈濟醫院自2014年8月14日啟用達文西機器手臂系統進行微創手術，首例即運用在泌尿科根除性攝護腺切除手術，至今邁入第10年；今年9月間，引進全球最新的第四代達文西Xi系統，並於9月20日完成新機首例。11月1日，泌尿部達文西微創手術也累計達500例，邁入新里程。林欣榮院長、泌尿部主任郭漢崇教授、泌尿腫瘤科主任江元宏、照護團隊，以及兩位病友代表，蒞臨記者會，分享達文西微創手術成果。

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▲林欣榮院長表示，花蓮慈院今年引進全球最新的達文西手臂，希望在花東偏鄉的民眾也可以獲得有品質的醫療。

林欣榮院長指出，證嚴上人以慈悲的理念創建慈濟醫院，希望在花東偏鄉的民眾也可以獲得有品質的醫療，泌尿部郭漢崇主任也是慈濟醫療法人副執行長，是全球終身科學影響力前2%的頂尖科學家，江元宏主任是經驗豐富的泌尿科達文西微創手術醫師，在上人及慈濟醫療法人支持下，今年引進全球最新的達文西手臂，讓花蓮擁有一流的醫療設備、一流的團隊來幫助鄉親解決病苦。

郭漢崇教授也回想起十年前花蓮慈院提添購達文西設備計畫時，因為經費將近一億元，儘管有不同的聲音，但證嚴上人認為「救人要及時」；達文西手術不僅是微創手術，對器官損傷少，病人復原最快，可以讓東部鄉親不用到台北、高雄手術，同時達文西手術已廣泛被使用在婦科、泌尿系統、腸胃道、心臟、耳鼻喉等各種不同手術，在人才培育上，可以讓外科醫師學到更先進的技術，獲得證嚴上人的支持。最令郭教授慨嘆的是他也成了受益者，他在三年前診斷出攝護腺癌，在雙十節當天完成手術，隔天即可如常巡房探視病人，他是第303例。

▲郭漢崇教授感嘆自己也是達文西微創手術受益者，他在三年前被診斷出攝護腺癌，手術隔天即可如常巡房探視病人。

江元宏主任指出，泌尿部500例達文西微創手術中，以根除性攝護腺切除手術最多，佔52.6%，還包括腎臟輸尿管切除術11.2%、部分腎臟切除術8.8%、根除性腎臟切除術5.4%、根除性膀胱切除術5.2%、輸尿管重建術4.2%、腎上腺切除術3.8%、單純攝護腺切除術3.4%、及其他術式5.4%。

達文西機器手臂手術的優點是器械手腕猶如人的手腕關節般地靈活，有7種自由度方向控制，具540度靈活旋轉角度，並且可消除手操作器械時的顫抖；手術視野角度是3-D立體影像，能放大十倍，且視野活動範圍大。達文西手術系統不僅可以讓外科醫師精準的執行手術幫助病人，在手術過程中，也讓醫師以符合人體工學的姿勢保持手、眼一致的協調性，有助於增加外科醫師的健康及手術壽命。

▲江元宏主任指出，達文西手術系統不僅可以讓外科醫師精準的執行手術幫助病人，也讓醫師以符合人體工學的姿勢進行手術。

根據國民健康署2021年癌登紀錄，攝護腺癌為台灣男性癌發生率第五名，有31.1%的患者接受根除性攝護腺切除手術；江元宏指出，攝護腺位於男性骨盆底最深處，傳統切除手術傷口大、流血量多，且因精細程度不足較難完整保留尿道括約肌，容易併發術後尿失禁，也可能因手術中神經血管受損，造成性功能障礙等併發症。

達文西機器手臂手術系統具有高清晰度的3-D影像，並有高靈活度及穩定度活的機械手臂，讓醫師能精準地切除攝護腺及完成尿道重建手術。江元宏主任說，病人手術時可完整保留尿道括約肌及神經血管叢，術中出血量少且疼痛感低，病人在術後第一天即能正常進食及下床活動。

最新引入的達文西機器手臂第四代Xi系統，相較第三代Si系統能提供更高清晰度及穩定度的3D影像系統，且鏡頭安裝更靈活，不僅機械手臂更細長、易於調整，降低對手術室空間的要求，還能適應更多不同手術需求。江元宏主任表示，對醫師來說，第四代達文西機器在操作時有更佳的靈活性、更進階的視覺系統、有更多軟硬體整合功能增加更廣泛的手術應用，尤其是需要高度機動及精細操作的複雜術式，第四代達文西機器更是最佳幫手。

▲75歲的賴先生表示，江元宏醫師執行達文西根除性攝護腺切除手術的經驗豐富，因此他很放心在花蓮慈院完成治療。

75歲的賴先生，30年前因尿路不順來看郭漢崇教授的門診，當時診斷為攝護腺肥大，之後便吃藥控制。家住鳳林鎮的他，有一段時間就近在當地的醫院看診並追蹤攝護腺特定抗原（PSA）指數，約在兩三年前，醫師發現他的PSA指數上升，曾建議他回花蓮慈院進一步檢查，但他說，因擔心檢查出疾病而遲未進一步處理，直至今年6月才到陳聖復醫師門診就醫，結果切片檢查確定為第二期攝護腺癌，故轉給江元宏主任收治。

賴先生說，江元宏醫師跟他討論後續的治療方式，包括可以主動積極追蹤，可以進行放射線治療，也可以選擇手術切除，一勞永逸。賴先生經與家人商量後，決定以手術方式治療攝護腺癌，後於今年11月1日接受手術。手術過程順利，恢復良好，隔天即能下床走動並進食，傷口也不覺得很疼痛。賴先生剛好也是泌尿部達文西微創手術的第500位病友。

▲67歲的林先生在7年前發現PSA指數偏高，當時居住在新北的他來到花蓮慈院接受達文西手術治療，如今退休後是全職的慈濟志工。

手術後，賴先生心境雖沒有很大的改變，卻感到輕鬆許多，終於不用再為攝護腺問題按時吃藥。他說，原本子女想帶他到北部醫院做手術，但花東地區有泌尿問題的病人多是花蓮慈院的泌尿部團隊照護，而且江元宏醫師執行達文西根除性攝護腺切除手術的經驗豐富，再加上花蓮慈院設備也是最先進的，是最適合的醫療團隊。

另一位病友林先生是在2016年7月接受達文西根除性攝護腺切除手術。67歲的林先生原住在新北市，因為有定期健康檢查的習慣，在7年前發現PSA指數偏高，進一步檢查診斷為攝護腺癌第二期，因為兒子在花蓮慈院服務，便到花蓮接受達文西手術治療，同年底退休搬到花蓮定居。林先生手術後復原狀況不錯，也把健康交給花蓮慈院的團隊，他退休後的生活是全職的慈濟志工，大部分的時間都在慈濟環保站做資源分類與回收。

江元宏主任提醒，攝護腺癌多發生50歲以上，但原因未明，小便無力、頻尿、急尿及夜尿等排尿症狀，或者不明原因骨頭疼痛都是異常警訊；最好的預防方式就是定期健康檢查並追蹤血液PSA指數，達到攝護腺癌的早期發現早期治療。

