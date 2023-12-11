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嘉義市增編人力調整服勤休息時間 　維護打火弟兄健康權

▲▼ 嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大法官釋字785號解釋，對於外勤消防人員健康權與服公職權應予以保障，公務員服務法與公務人員保障法及相關子法亦配合訂定相關規範，全國消防機關自2023年1月1日起實施勤一休一。嘉義市在市長黃敏惠的支持下，2007年、2013年及2023年三度擴編員額，消防人力與市民人數比率拉高至1:963，本島排名第三。

此外，市府也編列預算提高消防人員超勤津貼最高可領1萬9000元。嘉義市於2011年成為非六都縣市唯一實施勤一休一的縣市，今年再增休2.5日，每月休息日數為17.5日，並調整服勤日休息時間為4小時，維護消防人員健康權全國最優。

▲▼ 嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）


市府消防局表示，在黃敏惠市長的支持下，嘉義市的消防人力於2007年增編19人，2013年增編72人，2023年再增編104人，整體消防人力從201人擴編至396人，消防人力與市民人數比率拉高至1:963，本島排名第三，救災救護防護半徑平均1.65公里，也是全國規劃最密集的縣市，嘉義市的救災效率達到全國最快速。

▲▼ 嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）

市府消防局進一步表示，消防人力的增加讓嘉義市早在2011年即實施勤一休一制度，為非六都縣市唯一；今年休假日數再增加2.5日，達到17.5日。另外，依據內政部消防署「各級消防機關輪班輪休人員勤休實施要點」規定，消防人員服勤日中至少應有2小時以上之休息時間，由各消防機關於服勤時數內調配之，休息時間不計入服勤時數。嘉義市維護消防人員健康權，調整服勤日休息時間為4小時，休息時間均可外出，如因應救護救災需求召回出勤，依法列入工時，可報支請領加班費。期望藉由逐年擴充消防人力，未來能率先達成勤一休二的法定標準。

▲▼ 嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）

市府消防局強調，警消勤務要以人民生命財產為第一優先，新的勤務制度自112年1月施行以來，消防局定期每2個月召開檢討會議，滾動式調整勤務安排，力求兼顧消防人員權益保障與市民生命財產安全。因此，原先考量勤務需要及生理作息需求，服勤日休息時間安排於夜間，今年10月召開檢討會議後，顧全消防同仁的觀感及需求，休息時間改編排於日間時段，並自12月起調整為2小時。

▲▼ 嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）

依據現行法令，公務人員加班應給予加班費、補休假，補休假期限至多為2年，加班時數無法於補休假期限內補休完畢時，應計發加班費。有關消防人員補休期滿未能補休且未支領加班費之超勤時數，市府消防局已函文請示中央主管機關解釋補休期限之計算與未能補休之加班時數結算相關疑義，等中央回復後，依法保障消防人員權益。

▲▼ 嘉義市維護打火弟兄健康權，增編人力 調整服勤休息時間 。（圖／嘉義市政府提供）

市府消防局表示，打造世代宜居的快樂城市，有賴全體消防同仁不分晝夜，守護市民生命財產安全當後盾；打火弟兄助人救人，犧牲奉獻的職志，亦應得到合理的補償。市府消防局依公務人員保障法、公務人員服務法及各級消防機關服勤相關法令行政確保消防同仁權益，並廣納各界意見持續精進。

 
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