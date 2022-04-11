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嘉市消防第二分隊新廳舍動土典禮　落腳湖仔內重劃區112年底完工

▲▼嘉義市消防隊第二分隊新廳舍動土典禮（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義市消防隊第二分隊新廳舍動土典禮（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府第二分隊廳4月10日舉辦重建工程祈福動土典禮，由嘉義市市長黃敏惠親臨主持，立委王美惠、消防署蕭煥章署長、副議長蘇澤峰、消防局長蘇耀星、義勇消防總隊長陳姿妏及嘉義市多位議員等一同動土開挖，祈求廳舍施工過程順利、平安。

▲▼嘉義市消防隊第二分隊新廳舍動土典禮（圖／記者翁伊森攝）

第二消防分隊自87年12月31日消、警分立後，其駐地暫借警察局第二分局南側1-2樓，負責嘉義市南區救災救護工作，同時也隨著嘉義市湖子內地區建設蓬勃發展，遷入居住人口日漸增加，分隊人力、車輛及裝備器材配置也隨之增加，原本空間使用更形窘迫，因此重建消防廳舍，給予消防同仁完善的訓練及駐地環境，並強化湖子內消防安全，為刻不容緩的任務。

▲▼嘉義市消防隊第二分隊新廳舍動土典禮（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府通盤檢討消防防護半徑地區之救災救護需求，經評估地理區位、勤務分擔及防護範圍之合理性，辦理「嘉義市湖子內區段徵收區公共設施湖子內段興安小段地號218湖廣（停）1」用地變更為機關用地，經都市計畫細部變更程序，完成土地變更，取得機關用地面積為3113.33平方公尺。

▲▼嘉義市消防隊第二分隊新廳舍動土典禮（圖／記者翁伊森攝）

第二分隊廳舍重建工程總工程經費（含規劃設計及監造）約新臺幣8,500萬元整，由中央補助款及地方配合編列配合款項支應，案於110年10月由周祖珍建築師事務所完成規劃設計， 111年2月工程發包由德庚營造有限公司辦理工程興建；整棟廳舍總樓地板面積為551.8坪(1824.19平方公尺)，為地上4樓鋼筋混凝土構造建築物，可容納13台救災車輛及30名消防人員備勤，讓同仁能在優良的環境中服勤，以隨時保持最佳待命狀態，因應轄內可能發生的救災任務。

施工部分由德庚營造有限公司進行施作，德庚營造有限公司具有公共工程管理實務與經驗，施工品質頗獲好評，第二分隊重建工程在兩方廠商的協助下，預計於112年底完工，由第二消防分隊進駐，守護湖子內地區的消防安全，讓嘉義市民住的更安心！。

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