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二房委屈曝「大老婆規定」！終身禁生小孩　1周只能陪睡2晚

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲馬來西亞一名女子甘願當二房，但是大老婆卻訂下多條規定。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名女子嫁給已經有大老婆的男子，並上網公開自己當「二房」的委屈日子。她表示，儘管大房同意兩人結婚，但是卻訂下許多規定，而她因為深愛丈夫，只能委曲求全，遵守一切限制。

根據《中國報》報導，該名女子在社群平台X發文指出，自己大學時期與老公相戀，但是當時老公的父親因為宗教信仰，禁止兩人結婚。男方不敢違背父親的意思，最終只能在父母安排下，與另外一名女子結婚。

令人震驚的是，男方婚後卻依然與該名女子保持婚外情的關係，元配也一直知道她的存在，然而儘管元配十分不滿，但依然無法阻止兩人暗通款曲。直到男方的父親6年前去世，男子便「請求」元配讓他實現一夫多妻，將小三娶進門。

無可奈何的大老婆最終只能批准，而整個家族也都知道這件事。不過作為一夫多妻制的代價，二房必須堅守元配所訂定的家庭規定，其中包含1周只能陪睡2天，且不能是周末，另外也終身禁止她生育以及公開放閃。

二老婆委屈表示，對大老婆的態度感到心碎，她所受到的限制越來越多，甚至被禁止參加家庭活動，並且不能出席公開活動，包含親友的婚禮。

她強調，自己是因為深愛丈夫，想要和平相處，才會委曲求全遵守大老婆的規定，甚至還會安慰丈夫一起遵守元配的要求。

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