耶誕送禮首選！Durex杜蕾斯 X Lab Series雅男士聯名禮盒限量發售

圖、文／杜蕾斯提供

萬眾矚目的耶誕節即將到來，還在煩惱送禮或是交換禮物的選擇嗎？全球知名保險套領導品牌Durex杜蕾斯和來自雅詩蘭黛創辦人丈夫的男性保養品牌Lab Series雅男士攜手推出節慶聯名限量禮盒，結合各自高品質的經典不敗組合，豪華套裝讓愛侶們由上至下，顧了面子還有裡子，盡情享受與另一半的親密零距離。



低調奢華的銀色包裝設計延續兩大品牌的品味呈現，與Durex杜蕾斯頂級AIR輕薄幻隱系列和Lab Series雅男士活顏修護保濕系列相互映襯。限量禮盒內含多款經典產品，Durex杜蕾斯選用AIR系列為愛侶打造頂級的親密接觸，讓激情體驗再升溫，直達零距離的激潮享受。Lab Series雅男士也悉心挑選了適合冬天的活顏修護保濕潔面乳，含燕麥胺基酸溫和洗淨不乾澀，給肌膚柔嫩觸感，附上黑瓶鈦金能量緊緻調理露，隨時攜帶隨時補充肌膚水分及膠原蛋白，為重要的浪漫時刻做足準備。



Durex 杜蕾斯近年品牌聯名翻玩創意不斷，繼今年以SEX F!RST COFFEE LATER！概念打造【CAFE!N x 杜蕾斯濃萃咖啡球限定聯名禮盒】引爆七夕話題後，這次攜手頂級男士保養品牌Lab Series雅男士攜手推出節慶限量禮盒，在今年耶誕為愛侶們打造更奢華的親密體驗！

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