離婚官司ING！夏克立現身開庭「微笑回應」　黃嘉千未現身

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

藝人夏克立跟妻子黃嘉千於2022年7月宣布離婚，兩人長達16年的婚姻關係徹底決裂，分別在加拿大與台灣提出離婚訴訟，目前官司仍在進行中！據了解，2人的離婚官司於11日下午3時20分於士林地方法院再度開庭。

▲夏克立現身士林地方法院開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

稍早夏克立身穿白襯衫、打領帶，梳著一頭乾淨俐落的油頭現身， 面對記者提問，這次是否是最後一次開庭，他神情坦然，微笑回應「不知道」，接著便走進法院；而黃嘉千則未到場，僅委任律師出庭。