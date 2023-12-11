高中學歷「林醫師」又被判刑　他開的藥過期13年...患者竟說有效

▲高中畢業男扮「林醫師」用過期藥物診療，被判9月徒刑。（圖／彰化地檢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名高中畢業61歲的林男，從停業的婦產科診所搬回廢棄藥品及醫療器材，自稱「林老師」、「林醫生」為患者打針看病收費長達10多年，首度被逮時還曾假冒「林明輝」應訊，被判1年5月，出獄後又重操舊業，將過期10多年藥品販賣治療，被害人均稱吃了有效，原諒被告，法官依違反醫師法，處9月徒刑並沒收藥物及不法所得。

▲高中畢業男扮「林醫師」用過期藥物診療被檢方查獲。

經檢方調查，林男只有高職畢業，因對醫療有高度的興趣，曾到北部某家私人醫院做技術人員，從中向有牌照的醫師學得許多藥理和知識，2013年間取得一張「家庭科專科醫師證書」的影本，換貼自己照片，冒名「林醫師」，於彰化縣社頭鄉、田尾鄉與永靖鄉騎機車載著藥物，到鄉內巡迴看診。

▲林男家中堆滿過期藥物及針劑。

4年前他被查獲時還假冒「林明輝」應訊，騙倒衛生局、警察、檢察官與法官，經法院裁定准予羈押，直到他不滿檢警查扣他的財產，才用真實名字提出抗告，這才發覺他冒名，被台中高分院依違反醫師法與偽造文書罪判刑1年5月，沒收不法所得600萬元。

林男治療項目包括「通血管」、感冒、高血壓、血液循環與心臟病，以及頭昏、頭痛與身體酸痛為主，每次收費100元至5000元，每月獲利高達20萬元，2021年才執行完畢，又重操舊業，二度遭到檢方依違反醫師法提起公訴。

法官調查，林男家的藥品有100多種全都過期，不明藥劑近千罐，還有散裝藥劑4500多包，更誇張的不少藥品有效日期標示2010年，距離至今已經超過13年，對病患身體健康及用藥安全皆有相當程度的危害，不過，被林男診療過的4患者都說吃了「林醫師」開的藥確實有效、症狀也緩解，案發後林男也已取得被害人原諒，法官依違反醫師法第28條之非法執行醫療業務罪，累犯，處有期徒刑9月。犯罪所得19,300元、及藥物針劑醫療用品均沒收。

▲林男騎機車巡迴診療。