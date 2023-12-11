25刀砍死芭樂公主　恐怖情人住處遭撒冥紙噴紅漆「殺人犯」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉51歲賴男， 7日上午夥同身邊的張姓小弟持2支西瓜刀，將「芭樂公主」47歲鄭姓前女友先用膠帶將雙腳綑綁，再揮砍25刀，造成女友傷重不治，2嫌依殺人罪羈押，當地鄉親得知後群情激憤，8日晚間到兇嫌家放炮撒冥紙洩憤，警方已調閱路口監視鎖定至少4名作案的民眾，將通知到案說明。

▲鄉親不滿芭樂公主遭亂刀砍死，到兇嫌家撒冥紙噴漆放鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲賴姓兇嫌(左)夥同張姓男子(右)殺芭樂公主洩憤。（圖／ETtoady資料照）

鄭女全家人對賴男都很好，沒想到賴男卻還認為福利不好，事實上，賴男在芭樂園工作，一天平均才工作3小時，一個月有3萬元收入，女友私底下還給2萬元給他，再給他集貨場紅利乾股，平均一個月有6萬收入，沒想到，只因鄭女提分手，他就殺人。

▲鄉親不滿芭樂公主遭亂刀砍死，到兇嫌家撒冥紙噴漆放鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

賴男帶著張男於6日前往賣場買了兩支全新的西瓜刀，早已預謀犯案，當天晚上賴男跟鄭女媽媽要30萬元，拿到15萬後全部拿去玩賭博電玩，兩人隔天早上埋伏在芭樂園，看到鄭女要去廁所時，將其綑綁後以西瓜刀連砍25刀，鄭女撐著最後一口氣，打電話向姪子求救，沒想到姪子趕到現場，鄭女已經死亡。

▲兇嫌家外全是冥紙鞭炮。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

雖然兇嫌賴男和張姓小弟已遭到收押禁見，仍引發當地鄉親相當忿忿不平，8日深夜有4名黑衣人頭戴安全帽，到兇嫌賴男住處滋事，深夜放鞭炮撒冥紙，還拿木棍敲打賴男家門窗、在外牆噴上斗大「殺人犯」紅漆，附近鄰居聽到一連串的鞭炮及吵雜嚇得奪門而出。

▲芭樂公主血濺芭樂園慘死。（圖／ETtoady資料照）

警方初步調查，有關賴姓殺人犯住處遭人潑漆灑冥紙，該處目前無人居住，民眾雖未報案，分局警員在網路發現該段影片後，即主動前往瞭解、調查，於第一時間即掌握作案嫌犯並依法偵辦。並強調，賴姓殺人犯於犯案後已被緝獲，目前收押，由司法偵審中，呼籲民眾保持理性，不要做出不理性的行為，如有違法情事，本分局一定依法偵辦。