藍委凍結陸委會預算又遭民進黨嗆　國民黨團怒退出朝野協商

▲國民黨團召開記者會，不滿民進黨又將立法院提案凍結預算程序，作為選舉上的政治攻擊。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／新北報導

立法院今（11）日下午召開113年中央政府總預算朝野協商會議前，國民黨團召開記者會指控，民進黨團拿國民黨團預算案提案內容，配合特定立委參選人召開記者會進行政治攻防，攻擊國民黨立委。國民黨團總召曾銘宗宣布，即刻起退出113年度中央政府總預算朝野協商，國民黨團要求38位黨籍立委不得將提案撤案，敬告民進黨總召柯建銘，現在就可以開始進行113年度總預算案逐案表決。

就國民黨立委廖婉汝提案凍結陸委會100萬元預算，理由為陸委會在第三季中國大陸情勢報告中指出，中共政治操作貿易壁調查、對台企查稅等議題，加大介選力度的部分，陸委會應該釋疑，而非配合大政方針「捕風捉影」。民進黨批評，中共介選手段趨多元，國民黨長期做為既得利益者，根本是共犯結構、作賊心虛，若下屆國會三黨不過半，中共介入問題將更嚴重。

曾銘宗對此主張，立委提出凍結案是一種程序，只要相關單位向立法委員提出說明，即可解凍預算。民進黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄，彷彿是今天才當立委，自己不提案，怠忽職責也就算了，還陪同相關候選人在做政治攻防，實在是欺人太甚。

曾銘宗表示，朝野還在進行溝通當中，國民黨立委提出凍結案請部會來說明，難道不可以？還拿來政治操作？這已經破壞朝野互信，國民黨團即刻起退出朝野協商，待柯建銘做出合理說明，再進續進行朝野協商；假設民進黨團要讓所有提案都必須表決，那麼就從今天開始，且國民黨38位立委提案，一案都不能撤，等著柯建銘一案一案來表決， 國民黨團奉陪到底。

另就提案凍結內政部預算。國民黨立委謝衣鳯表示，數位身分證中止，廠商求償以及政府部門已經花掉的公帑，包括採購設備經費3.5億元、廠房修建經費0.4億元、廠商備料損失5.26億元，以及機器維護費2.01億元，總共11.17億元；但根據內政部預算計畫，還編列6400萬元做為支付新式身分證印製設備暫停執行之必要經費。因此國民黨團提案，如今數位身分證因為資安爭議暫緩推動，廠商因此求償5.26億元，加上設備採購及維護費用5.24億元，總計超過10億元，恐將全民買單。

謝衣鳯表示，國民黨團認為，主事者內政部明年度還編列相關費用不合理，因此予以凍結。這樣的凍結案難道沒有必要，要求內政部清楚說明嗎？為何民進黨團要阻礙行政機關，來立法院說明預算的責任？

黨團副書記長李德維指出，立委的最基本職責就是為國人看緊荷包，針對113年度中央政府總預算案，國民黨委員提出相關提案，不管是凍結還是刪除，都在提案說明內寫得非常清楚，行政部門看到相關提案，會跟提案委員說明，爭取撤案，或是更改相關提案內容。

李德維續指，外交國防委會召委廖婉汝委員提出相關提案，陸委會本該好好跟委員溝通爭取支持，但民進黨團跟相關參選人，卻將提案拿來政治攻防，甚至攻擊政敵，這個舉動實質破壞了立委審查預算，國民黨團沒有辦法接受，退出朝野協商。