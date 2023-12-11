　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委凍結陸委會預算又遭民進黨嗆　國民黨團怒退出朝野協商

▲國民黨團召開記者會，不滿民進黨又將立法院提案凍結預算程序，作為選舉上的政治攻擊。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開記者會，不滿民進黨又將立法院提案凍結預算程序，作為選舉上的政治攻擊。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／新北報導

立法院今（11）日下午召開113年中央政府總預算朝野協商會議前，國民黨團召開記者會指控，民進黨團拿國民黨團預算案提案內容，配合特定立委參選人召開記者會進行政治攻防，攻擊國民黨立委。國民黨團總召曾銘宗宣布，即刻起退出113年度中央政府總預算朝野協商，國民黨團要求38位黨籍立委不得將提案撤案，敬告民進黨總召柯建銘，現在就可以開始進行113年度總預算案逐案表決。

就國民黨立委廖婉汝提案凍結陸委會100萬元預算，理由為陸委會在第三季中國大陸情勢報告中指出，中共政治操作貿易壁調查、對台企查稅等議題，加大介選力度的部分，陸委會應該釋疑，而非配合大政方針「捕風捉影」。民進黨批評，中共介選手段趨多元，國民黨長期做為既得利益者，根本是共犯結構、作賊心虛，若下屆國會三黨不過半，中共介入問題將更嚴重。

曾銘宗對此主張，立委提出凍結案是一種程序，只要相關單位向立法委員提出說明，即可解凍預算。民進黨團幹事長劉世芳、書記長莊瑞雄，彷彿是今天才當立委，自己不提案，怠忽職責也就算了，還陪同相關候選人在做政治攻防，實在是欺人太甚。

曾銘宗表示，朝野還在進行溝通當中，國民黨立委提出凍結案請部會來說明，難道不可以？還拿來政治操作？這已經破壞朝野互信，國民黨團即刻起退出朝野協商，待柯建銘做出合理說明，再進續進行朝野協商；假設民進黨團要讓所有提案都必須表決，那麼就從今天開始，且國民黨38位立委提案，一案都不能撤，等著柯建銘一案一案來表決， 國民黨團奉陪到底。

另就提案凍結內政部預算。國民黨立委謝衣鳯表示，數位身分證中止，廠商求償以及政府部門已經花掉的公帑，包括採購設備經費3.5億元、廠房修建經費0.4億元、廠商備料損失5.26億元，以及機器維護費2.01億元，總共11.17億元；但根據內政部預算計畫，還編列6400萬元做為支付新式身分證印製設備暫停執行之必要經費。因此國民黨團提案，如今數位身分證因為資安爭議暫緩推動，廠商因此求償5.26億元，加上設備採購及維護費用5.24億元，總計超過10億元，恐將全民買單。

謝衣鳯表示，國民黨團認為，主事者內政部明年度還編列相關費用不合理，因此予以凍結。這樣的凍結案難道沒有必要，要求內政部清楚說明嗎？為何民進黨團要阻礙行政機關，來立法院說明預算的責任？

黨團副書記長李德維指出，立委的最基本職責就是為國人看緊荷包，針對113年度中央政府總預算案，國民黨委員提出相關提案，不管是凍結還是刪除，都在提案說明內寫得非常清楚，行政部門看到相關提案，會跟提案委員說明，爭取撤案，或是更改相關提案內容。

李德維續指，外交國防委會召委廖婉汝委員提出相關提案，陸委會本該好好跟委員溝通爭取支持，但民進黨團跟相關參選人，卻將提案拿來政治攻防，甚至攻擊政敵，這個舉動實質破壞了立委審查預算，國民黨團沒有辦法接受，退出朝野協商。

ET快訊
快訊／不滿綠營政治攻擊　國民黨團退出朝野協商
賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？
結婚賺300萬禮金！他All in買「3檔ETF」...月領
正妹檢察官被爆「15分鐘性愛片外流」　越南論壇瘋傳
快訊／台南市議員秘書陳屍月津港
快訊／陳俊秀加盟中信兄弟穿29號戰袍　合約總額超過3千萬
「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦
中正紀念堂入口樹遭砍　邰智源見「吸菸區牌」怒：進公園先吸二手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／不滿綠營政治攻擊　國民黨團退出朝野協商

饒舌嘻哈派對千人嗨翻北市河濱　許淑華：爭取推動舉辦音樂季

賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？

藍委凍結陸委會預算又遭民進黨嗆　國民黨團怒退出朝野協商

拒下一代成為不認同國家的蕭美琴　藍喊進國會恢復中華民國課綱

「國民黨越來越聰明！」　郭正亮分析：不理柯文哲這態勢就對了

郭台銘仍拒接「侯康」電話　趙少康批柯文哲別學民進黨「抹紅」

「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦

館長酸黃捷賣肉　林昶佐嗆「父權壓迫」：不尊重動漫文化

林右昌：真假錯亂訊息影響大選　查賄布天羅地網

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

快訊／不滿綠營政治攻擊　國民黨團退出朝野協商

饒舌嘻哈派對千人嗨翻北市河濱　許淑華：爭取推動舉辦音樂季

賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？

藍委凍結陸委會預算又遭民進黨嗆　國民黨團怒退出朝野協商

拒下一代成為不認同國家的蕭美琴　藍喊進國會恢復中華民國課綱

「國民黨越來越聰明！」　郭正亮分析：不理柯文哲這態勢就對了

郭台銘仍拒接「侯康」電話　趙少康批柯文哲別學民進黨「抹紅」

「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦

館長酸黃捷賣肉　林昶佐嗆「父權壓迫」：不尊重動漫文化

林右昌：真假錯亂訊息影響大選　查賄布天羅地網

宿舍淪炮房！公辯遭控「偽單身」偷吃女同事　新竹地院3點聲明曝

快訊／不滿綠營政治攻擊　國民黨團退出朝野協商

游錫堃「廉恥為君主政治產物」　一票人洗版轟：無恥最高境界

具惠善入學13年「41歲終於畢業」！　學士服畢業照曝光根本凍齡

饒舌嘻哈派對千人嗨翻北市河濱　許淑華：爭取推動舉辦音樂季

花園馴鹿氣球被熊熊家族「打獵訓練」　他CPR無效：安息吧魯道夫

烏來桂山發電廠水壩口驚見浮屍　警公布衣著特徵協尋

台南歷史名人審議結果公布　奇美創辦人許文龍等8位入選

賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？

曼谷看完周杰倫演唱會　女歌迷被載到偏僻小巷！她嚇爆跳車逃

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

黃捷神還原「超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞

快訊／侯康配3號、賴蕭配2號、柯盈配1號

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

快訊／「侯康配」抽出3號！　「總統票投3！做你靠山！」

LIVE／藍綠白今10:00抽總統號次

總統大選「2號」勝率57％　馬英九當選皆為2號、蔡英文也抽過

邱國正：中共拉攏我方　受蠻大影響

號次2號　蕭美琴喊「美德雙全」

柯文哲罵不倒反上漲？　吳子嘉看最新民調：他把賴清德從40％拉下

侯友宜推青年購屋全額貸　柯文哲：變屋奴一輩子繳房貸

共諜案內情曝　總統主持的「0221」機密會議遭洩

「四年做不好我自己會下台」　侯友宜盼賴清德苦民所苦

中校洩機密給中共　國防部：國安單位獲檢舉實施反情報調查

更多熱門

相關新聞

拒下一代成為不認同國家的蕭美琴　藍喊進國會恢復中華民國課綱

拒下一代成為不認同國家的蕭美琴　藍喊進國會恢復中華民國課綱

國民黨台北市立委候選人游淑慧、羅智強、徐巧芯今（11）日召開「『制度改革聯盟』第二彈！進國會恢復中華民國課綱！」記者會，質疑現在的課綱大幅度刪減了對中華文化的傳承，更恐怕會教育出像蕭美琴這種不認同中華民國的下一代，希望國人能夠支持恢復中華民國課綱，不要再讓老師出來抱怨課本連《廉恥》都不教，也呼籲更多夥伴共同進立院進行台灣的制度改革。

「國民黨越來越聰明！」　郭正亮：不理柯文哲這態勢就對了

「國民黨越來越聰明！」　郭正亮：不理柯文哲這態勢就對了

郭台銘仍拒接「侯康」電話　趙少康批柯文哲別學民進黨「抹紅」

郭台銘仍拒接「侯康」電話　趙少康批柯文哲別學民進黨「抹紅」

「四年做不好我自己會下台」　侯友宜盼賴清德苦民所苦

「四年做不好我自己會下台」　侯友宜盼賴清德苦民所苦

林右昌：真假錯亂訊息影響大選

林右昌：真假錯亂訊息影響大選

關鍵字：

國民黨朱立倫2024柯文哲2024侯友宜2024總統趙少康

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面