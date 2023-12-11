郭台銘仍拒接「侯康」電話　趙少康批柯文哲別學民進黨「抹紅」

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今（11）日接受專訪，在藍白合破局，藍營民調逐漸走高後，鴻海創辦人郭台銘為必須整合的對象。不過，趙少康坦言，雖然兩個人都經常打給郭，但還是都被拒接、掛掉；侯友宜則說，很希望郭台銘回來幫台灣經濟打出一條生路，尤其郭愛國、愛和平、拼經濟，想法跟國民黨價值一致。

侯友宜、趙少康今日中午接受YAHOO今天誰來沛專訪，主持人鍾沛君問到，針對民眾黨總統參選人柯文哲說「侯趙配」是走向急速傾中的路線，還說侯友宜是「近朱者赤、近墨者黑」。侯友宜提到，柯文哲曾說過，「兄弟登山、各自努力」，既然是兄弟就不會互相攻擊。

侯友宜說，「侯康配」路線很清楚，就是「親美和中」，民進黨則是不對話、不交流，還跟大陸「大眼瞪小眼、瞪久了會出事情」。他說，好比111年台灣出口中國1500億美元順差，整體順差只有500億美元，等於扣掉中國出口就變逆差，台灣要有信心，跟中國平等、尊嚴來對話。

趙少康表示，「己所不欲、勿施於人」，柯文哲這樣抹紅國民黨到底有什麼意思？「我的一切都台灣給我的，有聽過我說要統一過嗎？我是要和平，和平不是統一，兩個不是劃等號。」國民黨是反台獨，不然去問啊！美國、英國、日本、德國會支持台獨嗎？連國際都反對台獨。所以他跟侯友宜是真正愛台灣，民進黨抹紅就算了，畢竟狗改不了吃屎、老狗玩不出新把戲，但柯文哲還跟著一起抹，實在是大可不必，雖然不會主動攻擊柯文哲、民眾黨，但還是需要被動辯護跟捍衛。