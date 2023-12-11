「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦

▲國民黨侯康配。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者鄭佩玟／新北報導

代表本土派的國民黨總統候選人侯友宜和外省二代、副總統候選人趙少康組成的「侯康配」，前立法院王金平也出任全國後援會總會長，被視為本土藍、外省藍皆歸隊，安內下一步即將攘外。侯友宜今（11）日接受專訪時表示，很感謝王金平鼎力相助，國民黨只有一個心願，就是政黨輪替，「我們四年做不好，我們也會自己下台，不用別人請！」

侯友宜、趙少康今日中午接受YAHOO今天誰來沛專訪，主持人鍾沛君問到國民黨「安內攘外」戰略，侯友宜回應，還是很感謝王金平，他講了很多如何跟人民親近的方法，這一次選舉盼凝聚大家的力量，國民黨只有一個心願，就是政黨輪替，「我們四年做不好，我們也會自己下台，不用別人請！」

侯友宜批，民進黨很多時候都不聽人民聲音，總統蔡英文七百多天不開記者會，是在幹嘛？他回憶疫情期間，自己擔任新北市長時，講難過的，每天送逝者都送不完，而民進黨總統候選人賴清德是萬里人，但有來關心過嗎？「真的要苦民所苦，去撫平傷痛人的心」侯友宜也比出ok手勢，因為今日抽號次是第三號，笑說「侯康配」就是ok！

至於2024總統大選電視辯論12月30日下午2時在公視舉行，是否有為辯論做何準備？侯友宜則說，沒有特別準備，平常很多政見都在拋，都很習慣了，辯論過程中也會順便想一想民進黨這八年沒做好什麼。