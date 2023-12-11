賴清德談老家違建哽咽　趙少康：當總統為房子哭不為人民哭？

▲國民黨副總統候選人趙少康。（圖／記者宋良義攝）

記者鄭佩玟／新北報導

民進黨總統候選人賴清德日前因為萬里老家違建爭議哽咽，國民黨總統候選人侯友宜、趙少康今（11）日中午接受YahooTV今天誰來沛專訪時，侯友宜表示，要哭的是人民吧！賴清德家裡的事情，講清楚就好了，要哭也是為人民哭！人民太痛苦了。

趙少康則說，陳水扁選台北市長時，曾說當市長前的違建都不拆，賴清德也許還沒有排到要拆，但黃國昌、柯文哲媽媽還沒排到，也是拆了，有沒有繳稅更是清楚，哭什麼呢？「當總統了為這個哭，你應該為百姓哭，為天下哭，卻為自己房子哭。」

侯友宜提出青年購屋政見，40歲以下首購免頭期款，可貸1500萬，挨批建商幫兇。侯友宜說，青年購屋最難的就是頭期款，大學畢業若領4萬元薪水，扣除生活，租金，難有存錢機會，若家境不是那麼好，1500萬的房子，最少是300萬頭期款，頭期款要存幾年，等存到錢，房子又漲價了。

侯友宜指出，若1500萬全額貸款頭期款免付，一個月只要付約1萬9000元，房子買得起很重要，接下來是住得起，就要多蓋社會住宅。他的政見，除了年輕夫婦若有孩子，社會住宅優先住，要蓋勞工宅，租金補貼加碼，是政府本來就要做的，囤房稅等配套措施都會同步進行，不讓房價一下漲得太高。

趙少康表示，免頭期款政策讓民進黨很緊張，隔天就有媒體以全版批評，專家既然有不同看法，還那麼有本事，就看看年輕人至今買不起房，「你們找出方法解決了嗎？」