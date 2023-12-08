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帶同事女友妹妹回家「挨告性侵」！法官判他無罪

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲侯男帶同事女友的妹妹回家睡覺，結果挨告性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

高雄市一名侯姓男子先前與同事、同事女友，以及同事女友的妹妹小花（化名）外出聚餐飲酒，事後將小花帶回租屋處過夜，沒想到竟因此挨告性侵。高雄地院審理後，判他無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，侯男2021年5月間與同事、同事女友以及小花相約，前往三民區某釣蝦場聚會，期間一行人飲酒聊天，直到凌晨2、3點才結束。

等到一行人聚會結束後，侯男取得小花的同意後，叫了Uber一起搭車返回他的租屋處，等到2人梳洗完畢，在同張床上就寢，度過了一個晚上。

▲▼性侵,性騷擾,渣男,色狼,摸大腿,掀裙。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲侯男帶同事女友的妹妹回家睡覺，結果挨告性侵。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

沒想到，小花事後情緒不穩，做出了許多傷害自己的舉動，同時指控侯男性侵，氣得小花姊姊、媽媽報警提告。

對此，侯男則喊冤，當時確實與小花一起返回他的租屋處，也睡在同一張床上，但並沒有做出任何出格的舉動，只是單純在同張床睡覺，沒有性行為、更沒有性侵。

對此，法官審理後發現，小花抵達侯男的租屋處以後，有傳訊向姊姊報平安，明顯處於清醒狀態，且在侯男的租屋處待了5、6個小時，天亮以後還一起共進午餐，等到回家以後，小花還向侯男傳訊告知「到家了」，與一般遭到侵犯後的反應不同，最後判侯男無罪，全案仍可上訴。

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