　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻下滑「點閱剩10萬」！網揭3關鍵

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

▲小P的尺度越來越大。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）

記者施怡妏／綜合報導

台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P）以火辣身材及精湛琴藝爆紅，訂閱數高達353萬，每每上新影片都掀起討論，不過有網友發現，最近小P的影片點閱率不如以往，以前只要上新片都會有百萬觀看，但這半年來，觀看次數都在普普，驚呼「流量霸主怎麼了？」貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「pan piano流量也太慘了吧」，曾經的流量霸主，一天流量累計破百萬，「但現在一個月要百萬可能都有問題」，這幾周發布的影片，點閱甚至不到10萬，「是不是人老珠黃沒人要看了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友點出原因，「膩了吧，同樣的手法是能維持多久」、「不就看膩了，觀眾去看新的嫩妹了」、「再看露也就那樣而已」、「越脫越多只能這樣」、「因為搞會員制吧，公開片精采程度下降」、「好看的都在會員區了」、「現在尺度更大的多的是了」、「觀眾口味已經被養大了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友發現小P的流量下滑了。（圖／翻攝自PTT）

也有網友指出，影片出現在YT首頁的次數下降，點閱也就下降了，「休太久演算法跑掉+1，原本會浮起來」、「前陣子休太久了吧，加上會員制」、「聽更好幾個月，YT不想推了吧」、「以前YT常常會推她影片，現在很少了」、「首頁不推啊，連有訂閱的都不跳」、「我覺得是YT變少人看了」、「以前有被YT推就加減看，現在都沒看到了」、「之前想說怎麼停更一個月，原來是跑去德國玩了」。

其中，有網友感嘆，「自然現象而已，有爆紅過就算幸運了」、「反正她也賺飽了，應該早財富自由了吧」、「反正她也夠紅了，有留下定位」、「早就賺飽了，不需要你擔心」。

▶▶▶▶▶【ETtoday學習雲】開課了！◀◀◀◀◀

入折扣碼「150girl」，享早鳥優惠再打9折！

成為百萬網紅美拍達人
社交必學撩心術增肌減脂健身訓練

ET快訊
移工舞廳告示「台灣人不招待」　他撂近20人嗆聲踢館
門票不要丟！　一張可玩兩大動物園
「民意代表不是出來賣肉！」黃捷扮超商妹　館長：你在物化自己嗎
出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點
爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻下滑「點閱剩10萬」！網揭3關
群創竹南廠傳「優遣」百人　公司回應了
芭樂公主底褲被拉到小腿　家屬怒：一定要判死刑
快訊／確定了！　Jessi降臨台中跨年

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遊日同事列清單求代購！回國竟喊「沒錢付」她傻眼：我太軟弱嗎

台灣最強小火鍋店「大換血？」　他激推1間：160吃到吐！全場吵翻

「民意代表不是出來賣肉！」黃捷扮超商妹　館長：你在物化自己嗎

出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點

冷鏈物流中心部分進度落後　農業部：不希望趕進度影響施工品質

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻下滑「點閱剩10萬」！網揭3關鍵

妹子搭捷運遇外國人搭訕「開價一晚2萬」　結局超展開

今入夜變天！連兩波氣溫溜滑梯　「低溫挑戰12度」時間曝

朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？

「找前女友當保姆」老公早晚勤勞接送　妻：3個月了！全場綠爆

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

陸男首次來台前擔心受歧視　入境後改觀：真的特別友善

遊日同事列清單求代購！回國竟喊「沒錢付」她傻眼：我太軟弱嗎

台灣最強小火鍋店「大換血？」　他激推1間：160吃到吐！全場吵翻

「民意代表不是出來賣肉！」黃捷扮超商妹　館長：你在物化自己嗎

出現負北極振盪！鄭明典：冷空氣開始往南潰流　氣象署曝時間點

冷鏈物流中心部分進度落後　農業部：不希望趕進度影響施工品質

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻下滑「點閱剩10萬」！網揭3關鍵

妹子搭捷運遇外國人搭訕「開價一晚2萬」　結局超展開

今入夜變天！連兩波氣溫溜滑梯　「低溫挑戰12度」時間曝

朋友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　一票苦主：國小生？

「找前女友當保姆」老公早晚勤勞接送　妻：3個月了！全場綠爆

林玟誼點頭嫁！　《阿叔》黃新皓捧玫瑰浪漫求婚「帶父母登門提親」

「四年做不好我自己下台」　侯友宜盼政黨輪替、賴清德苦民所苦

館長酸黃捷賣肉　林昶佐嗆「父權壓迫」：不尊重動漫文化

男子發現泡藥酒的海馬竟是「塑膠」　他哭笑不得：泡了2年

認兒子女友騙錢又騙感情　母護子抓狂竟PO她「身分證公審」

PANTONE 2024年度代表色「柔和桃」唇膏美到夢泡！NewJeans同款先搶收

陳祖輝／國道設置過多警示告示牌　醜了風景又徒增民怨

網紅女友中彈爆血！「交往11年」恐怖情人開槍後輕生　恐怖過程曝

涉政治獻金疑雲　日本首相岸田擬撤換安倍派全數閣員15人

無照少年雙載對撞「彎道火箭」　21歲女友吐血亡...2騎士下場曝

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

外國妹說台灣這點贏日韓　「請原諒我的真心話」

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

楊丞琳喊「河南人愛騙人」惹眾怒！他曝原因：刻板印象

女師轟課綱無恥　律師曝30年教學差異

爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻直下滑！網揭3原因

他回高雄「驚見1種店」連開多家！暗黑內幕曝

更多熱門

相關新聞

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南400首部形象影片「一起台南，世界交陪！」

台南市政府7日舉行台南400啟動記者會，「台南400」形象影片首次公開！在僅僅1分鐘的影片中，結合歷史縱深、時間刻度、文化內容及數位科技，帶領市民一同品味古今400年的城市風華與演變，以「今昔•驚喜」穿越時光隧道，來一趟台南的歷史之旅。

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

YTR自導自演墜機賺流量　遭判入獄6個月

花蓮小農打造有機王國　影片展見證辛勤付出

花蓮小農打造有機王國　影片展見證辛勤付出

「台灣YTR太臃腫！」　Sean揭爆紅原因：這世界太虛假

「台灣YTR太臃腫！」　Sean揭爆紅原因：這世界太虛假

遭指控亂吐爆米花　谷阿莫「翻監視器」還原真相

遭指控亂吐爆米花　谷阿莫「翻監視器」還原真相

關鍵字：

小P鋼琴YouTuber點閱率影片

讀者迴響

熱門新聞

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

楊丞琳慘了！陸媒斥道歉文「別把無心當藉口」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

今晚變天！入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

徐若瑄離婚「獵10男7段情史」被挖！16歲戀吳奇隆

一家3口爬大坑步道「妻消失」　警卻在超商找到她

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

中共開價4.8億　策動「謝中校」駕駛直升機叛逃

打敗一票年輕妹！85歲嬤成高雄最正店花

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

桃園女師性侵男童產子！她遭判17年半上訴了

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

大胃王暴吃166盤迴轉壽司　「空盤頂到天花板」破紀錄！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面