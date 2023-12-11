爆乳鋼琴YTR尺度升級　流量卻下滑「點閱剩10萬」！網揭3關鍵

▲小P的尺度越來越大。（圖／翻攝自YouTube／Pan Piano）



記者施怡妏／綜合報導

台灣鋼琴YouTuber「Pan Piano」（小P）以火辣身材及精湛琴藝爆紅，訂閱數高達353萬，每每上新影片都掀起討論，不過有網友發現，最近小P的影片點閱率不如以往，以前只要上新片都會有百萬觀看，但這半年來，觀看次數都在普普，驚呼「流量霸主怎麼了？」貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「pan piano流量也太慘了吧」，曾經的流量霸主，一天流量累計破百萬，「但現在一個月要百萬可能都有問題」，這幾周發布的影片，點閱甚至不到10萬，「是不是人老珠黃沒人要看了？」

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對此，網友點出原因，「膩了吧，同樣的手法是能維持多久」、「不就看膩了，觀眾去看新的嫩妹了」、「再看露也就那樣而已」、「越脫越多只能這樣」、「因為搞會員制吧，公開片精采程度下降」、「好看的都在會員區了」、「現在尺度更大的多的是了」、「觀眾口味已經被養大了」。

▲有網友發現小P的流量下滑了。（圖／翻攝自PTT）



也有網友指出，影片出現在YT首頁的次數下降，點閱也就下降了，「休太久演算法跑掉+1，原本會浮起來」、「前陣子休太久了吧，加上會員制」、「聽更好幾個月，YT不想推了吧」、「以前YT常常會推她影片，現在很少了」、「首頁不推啊，連有訂閱的都不跳」、「我覺得是YT變少人看了」、「以前有被YT推就加減看，現在都沒看到了」、「之前想說怎麼停更一個月，原來是跑去德國玩了」。

其中，有網友感嘆，「自然現象而已，有爆紅過就算幸運了」、「反正她也賺飽了，應該早財富自由了吧」、「反正她也夠紅了，有留下定位」、「早就賺飽了，不需要你擔心」。