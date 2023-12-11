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麥當勞、肯德基買1送1！　速食店「雙12限定優惠包」快收下

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲速食店雙12優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

年末最殺優惠快收！《ETtoday新聞雲》幫整理各大速食店「雙12限定優惠」，像是麥當勞、肯德基通通有買1送1，拿坡里更是祭出炸雞桶買1送1，達美樂也推披薩買1送1，趕緊揪團開吃了。

▲▼繼麥當勞宣布漲價後，國內速食業另一龍頭肯德基也宣布跟進，其中以蛋塔漲幅15%為最高。（圖／記者湯興漢攝）

▲肯德基雙12祭出超殺優惠券。（示意圖／記者湯興漢攝）

●麥當勞
麥當勞LINE官方帳號隨買店取即日起至12月12日祭出「2大品項買1送1」，分別是「中杯經典美式」、「中杯經典拿鐵」；另歡樂送至12月19日前也有「5大品項買1送1」，只要低消滿38元並輸入優惠碼「NUG」，即可享有「6塊麥克雞塊」、「酥嫩雞翅」、「薯餅」、「經典美式咖啡（冰）」及「經典美式咖啡（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

●肯德基
肯德基即日起至12月12日祭出「14種超殺優惠」，包括4款人氣夯品買1送1、99元下午茶組合、個人獨享、雙人激省等，其中，買1送1品項有4塊上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯、玉米濃湯；而99元下午茶則有超人氣原味蛋撻、4塊上校雞塊等組合，像是「草莓起司冰淇淋大福+原味蛋撻+4塊上校雞塊+無糖茉莉綠茶（小）」3款精選點心加飲料只要99元，相當於下殺57折，除外還有「剝皮辣椒紙包雞+4塊上校雞塊+原味蛋撻+無糖茉莉綠茶（小）」套餐組合限時下殺189元，較原價打出69折折扣。

個人獨享餐部分一共有5種套餐組合任選，如「咔啦脆雞+原味蛋撻+冰檸檬紅茶（小）」只要149元，最低下殺57折；而雙人、揪團組合省更多，其中，「澎派雙饗餐」包括4塊咔啦脆雞+4塊上校雞塊1份+ 香酥脆薯（大）1份+蛋撻禮盒1份+可樂（中）2杯，限時特價399元，等於現省300元，只要輸入或出示優惠碼即可享優惠。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供）

●拿坡里
拿坡里即日起至12月17日祭出「1公斤腿排桶買1送1」超殺優惠，只要450元就能爽嗑2桶，並開放內用、外帶皆可享優惠，於全台126家拿坡里披薩·炸雞門市限定開吃；其腿排先是裹上義式炸雞粉現點現炸，打造酥脆多汁又帶有微辣的罪惡口感。

另至2024年1月3日還有「8塊酷滋炸雞桶買1送1」，2桶直接下殺399元，內含6塊腿排、2隻雞腿，加碼還有限量「胡椒雞翅買1送1」，於全台12家拿坡里炸雞專賣店限定開賣。

●漢堡王
漢堡王今（11）日還有最後1天「茴香柑橙海老鱈魚堡買1送1」優惠，一次爽吃2顆堡只要139元，茴香柑橙海老鱈魚堡是選用外酥內嫩的阿拉斯加鱈魚排、Q彈海老蝦排一起淋上茴香柑橙醬，再搭配新鮮生菜等料，大口咬下炸出雙鮮海味，罪惡爆表，提醒兒童樂園、科技店、機場無販售該品項。

另，至2024年2月15日前還有最新「激省優惠券」等吃，一次網羅4大系列共24種好康，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡。

加碼還有個人超省餐，其中，3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算爆表。除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。

▲▼必勝客 。（圖／業者提供）

▲必勝客4大超殺優惠一次看。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客即日起至12月12日祭出4大超殺優惠，首推限量200盒的「1公尺派對巨飽盒」限時下殺55折，只要1212元就能爽吃3個大比薩+任選2種紙包飯／麵+指定副食等組合；再來要搶「平日限定指定披薩26折起」，包括燻雞絲蘑菇大比薩、哈辣墨西哥大比薩、彩蔬鮮菇大比薩只要222元，而燻雞絲蘑菇小比薩、哈辣墨西哥小比薩、彩蔬鮮菇小比薩則只要111元。

加碼收「2大買1送1」好康，包括「買任一口紙包飯送指定口味個人比薩」、「芋見乳酪千層酥買1送1」，還有「加1元多1件」，凡購買任一口味霸王功夫雞翅（支）加1元即可享金黃薯瓣、黃金雞軟骨（小）、薯金幣（小）或黃金和風鱈魚塊（3塊）美味副食4選1。

●達美樂
達美樂即日起祭出「外送大、中披薩買1送1」、「外帶大、中披薩半價」、「重磅牛排海陸四喜大披薩外送、外帶下殺半價」等優惠。

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