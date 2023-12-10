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中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲中華隊辛苦了，4大超商限時優惠一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

第30屆亞錦賽冠軍戰今（10）日登場，最終中華隊以0:1落敗日本，銀恨收場。為感謝中華隊的拚戰精神，4大超商也特意祭出「限時優惠」力挺，像是有限時2天咖啡第2杯5元、買1送1等好康，通通不能放過。

全家將於12月11日上午10時起至12月12日於APP優惠趣祭出「Let's Café特大杯經典美式買1送1」優惠券，限量10萬組，每人限領1組，兌換期限至12月20日；加碼12月11日上午10時起至12月13日也在隨買跨店取推出「喝采大禮包」，一次就有「Let's Café大杯經典拿鐵15杯」、「私品茶55元系列任選10杯」、「Fami!ce霜淇淋（不限口味）10支」，共35樣商品只要1212元，每人限購1組，兌換期限至12月25日。

7-11即日起至12月11日於全門市祭出CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、啤酒、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，凡持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3大支付工具結帳，可享「單筆購物滿222元立折22元」、「滿999元立折110元」。

▲▼萊爾富咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富憑條碼可享指定咖啡第2杯5元喝。

另，萊爾富將於12月11日、12月12日限時2天祭出「Hi Café大杯美式／特濃美式同品項第2杯5元」，不限冷熱、購買數量，但不提供寄杯，只要於門市出示活動條碼即可享優惠；OK mart至12月12日前也於全門市祭出「百件指定糖餅第2件6折」，而OK CAFE純喫茶聯名系列、OK CAFE阿華田聯名系列也有單杯7折優惠。

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