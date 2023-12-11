苗栗女娃娃機店「50元假幣洗真幣」　警查獲1815枚

▲苗栗市娃娃機店有人利用換幣機以50元假幣兌換10元真幣，場主發現報警、當場查獲。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣一名張姓女子日前拿一包50元假幣到苗栗市一家娃娃機店兌換10元真幣，場主發現有異報警，當場查獲張女身上有38枚50元假幣，後來在她家搜出1777枚假幣，換算相當新台幣9萬餘元，全案將依詐欺及行使偽造貨幣等罪嫌移苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局北苗派出所12月6日15時許接獲報案，苗栗市區一家娃娃機店內有人持偽造50元硬幣兌換真幣，員警獲報立即到場處理。

娃娃機場主黃姓男子表示，他場內兌幣機提供換鈔、兌幣服務，他上個星期去台灣銀行換錢，就發現10多枚的50元假硬幣，直接被台灣銀行沒收，所以最近都常常到店裡巡視順便整理娃娃機，沒想到當天正在店裡，就發現女子進來店裡一直投幣換錢，手上還有一包50元硬幣，他覺得有問題、也很生氣，沒想到換假幣被他當場抓到，直接報警處理。

警方初步調查，36歲的張姓女子辯稱日前在網路聊天平台認識一名男網友，該男子提供新台幣50元硬幣2000個，要張女兌換10元硬幣，2萬元當作報酬，只要交付該名男子8萬元，沒想到張女在兌換時被娃娃機店業主發現，通報警方當場查獲。

▲▼張女家中查獲50元假幣1千8百餘枚，價值9萬餘元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方後來到張女住處取獲尚未兌換之偽造50元硬幣共有1千8百餘枚，換算相當新台幣9萬餘元，全案將依詐欺及行使偽造貨幣等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並持續擴大追查來源，以免流入市面妨礙金融秩序。

苗栗警分局嚴正呼籲民眾，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，依刑法可處3年以上 10 年以下有期徒刑，甚而觸犯相關法律，切勿心存僥倖、以身試法。

▲▼50元假幣相當粗糙，肉眼容易辨識，只能利用換鈔機兌換，沒想到當場被業主查獲。（圖／記者蔡文淵翻攝）