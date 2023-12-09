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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯拋青年購屋全額貸「免頭期款」　賴清德：對年輕人無益

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

國民黨總統候選人侯友宜日前提出青年購屋政策，主打青年符合5條件，購屋貸款即可全額貸免頭期款，但有專家質疑恐是另類「幫建商賣房子」。對此，民進黨總統候選人賴清德今（9）日回應，該想法明顯對年輕人沒有任何好處，還可能對他們未來生涯造成更大衝擊。

▲▼ 民進黨總統候選人賴清德與立法委員參選人康世明的竹南聯合競總成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德出席立委參選人康世明的竹南聯合競總成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

賴清德今早前往苗栗竹南照南國中，出席與立法委員參選人康世明的竹南聯合競總成立大會，一早就湧入大批支持者，坐在台下揮舞旗子熱情高呼「凍蒜」、「總統好」。

▲▼ 民進黨總統候選人賴清德與立法委員參選人康世明的竹南聯合競總成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

近日對手侯友宜力推的「青年購屋」政策，內容主張貸款額度最高1500萬，最高可全額貸免頭期款，能夠減輕青年負擔，引發正反聲浪，也有專家質疑是另類替建商賣房。

針對此事，賴清德接受媒體聯訪指出，居住政策必須要整體考量，如今侯所提的方案，顯然專家、學者持有不同意見，再看之前侯所提的服貿協定，還有歡迎大量中生來台就業，明顯對年輕人都沒有好處，還會對未來生涯造成更大衝擊。

另外，總統候選人電視辯論訂於2023年12月30日下午2點舉行，發言順序經抽籤後依序為賴清德、侯友宜、柯文哲，賴表示會善用機會，將國政藍圖詳盡地跟國人報告，爭取更多支持。

▲▼ 民進黨總統候選人賴清德與立法委員參選人康世明的竹南聯合競總成立大會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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