撞擊瞬間曝光！休旅車國1無減速猛撞緩撞車　90度彈飛氣囊爆開

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

國1南向銅鑼段，今（6）日10時06分左右，發生1起休旅車追撞施工緩撞車事故，34歲游男載妻子要去台中，途中開啟輔助駕駛功能，疑因未注意車前動態或分心駕駛，撞擊施工緩撞車肇事，而撞擊瞬間的畫面也曝光，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

▲休旅車撞緩撞車畫面曝光。（圖／記者蔡文淵翻攝）

影片可看到，緩撞車停在內側車道時，突然有一輛休旅車疾駛而來，完全沒有減速迎面撞上緩撞車，休旅車安全氣囊爆開後，整輛車往中線道噴飛，90度打橫卡在中間車道，而緩撞車則被撞到變形。

▲緩撞車被撞到變形。（圖／記者蔡文淵翻攝）

工人表示，當時在進行鋼板修護工程，游男開輔助駕駛功能沒有煞車直接撞上緩撞車，讓他們嚇死了，不過幸好沒受傷，而休旅車安全氣囊爆開，車內2人也沒有大傷，只聽到其中1個人說胸悶。

▲休旅車車頭全毀。（圖／記者蔡文淵翻攝）

國道公路警察局第二警察大隊表示，今日10時許於國道1號南向144.5公里發生施工單位緩撞車交通事故案，經查為游男開啟輔助駕駛功能，疑因未注意車前動態或分心駕駛，撞擊於內側車道由45歲何男駕駛之施工緩撞車肇事，造成游男及妻子33歲謝女共2人受傷，送苗栗大千醫院診治，2車駕駛人酒測值均為0。