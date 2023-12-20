台中人注意！公共運輸定期票上路　「捷粉回饋金」12／31結束

▲台中人注意！公共運輸定期票上路，中捷搭車回饋金機制將在12月31日正式結束，回饋金領取期限為6個月。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

為鼓勵民眾多搭乘捷運，台中捷運公司自在2021年推出捷粉回饋專案，2年來成功培養出忠實旅客，累積回饋金達700多萬元。中捷公司表示，公共運輸定期票今年7月上路後，85%的捷粉改為使用定期票，捷粉回饋已完成階段性任務，將於今年12月31日結束，回饋金領取期限為6個月，提醒乘客要特別注意。

中捷公司表示，中捷在2021年9月推出捷粉回饋專案，民眾持電子票證搭乘捷運，每月搭乘次數若累計超過門檻，即可享回饋金，搭越多回饋越多，該專案廣受好評，每月參與人數由從實施首月至今年6月成長約3.5倍，累積回饋金達700多萬元。

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不過，今年7月1日起，台中市公共運輸定期票及中彰投苗公共運輸定期票上路，票價是全國最優惠，民眾使用定期票乘車比例持續上升，截至11月底，中捷使用人次已達155萬8211人次，其中11月份定期票占整體運量比例為30%，另11月搭乘中捷30次以上旅客已有85%使用定期票，顯示大部分民眾己由捷粉回饋移轉至定期票。

中捷公司說明，為使政策效益最大化、避免資源重疊，捷粉回饋專案將於今年12月31日結束，回饋金領取期限為6個月，至車站票卡查詢機或加值售票機持卡感應，即可領回回饋金，以今年12月回饋金為例，領取期限為明年1月4日6時起至6月30日24時截止，逾期未領者視同放棄。