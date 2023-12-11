打敗眾多競爭者！國民天菜團「六款天菜」強勢登場

▲引領台味壽司新風潮，爭鮮推出台味祭。

消費中心／綜合報導

台灣美食風潮日新月異，而在眾多競爭者中，爭鮮壽司以獨特創意再度引領風潮，將台灣最受歡迎的「國民天菜」結合壽司，打造全新爭鮮台味祭。這六款天菜包羅萬象，由「黑椒牛」、「燒番麥」、「剝皮辣椒雞」、「QQ珍奶」、「蛋蛋蚵仔煎」和「螺食豐」 等各自代表台味的經典，組成最受期待的「國民天菜團」，在爭鮮壽司獨特巧思下，呈現絕妙組合，讓您嚐遍台灣味蕾的精華。

▲台灣味與日式壽司完美融合，為食客帶來一場獨特的台味壽司饗宴。

六款國民天菜組成的最夯壽司菜單，為食客帶來一場獨特的台味壽司饗宴。其中，讓人印象深刻的「黑椒牛」，香煎翼板牛肉的嫩滑口感搭配私房特製黑胡椒醬，散發出香濃的牛肉香氣。「燒番麥」烤玉米的香甜越吃越刷嘴，「剝皮辣椒雞」，微辣的口感配上鮮嫩的舒肥雞相得益彰，為壽司增添了一抹火辣的風采。

▲國民天菜團進駐爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS。

另一亮點是「蛋蛋蚵仔煎」，將台灣街頭小吃「蚵仔煎」融入壽司中。黃金蛋香與新鮮大粒鮮蚵相輔相成，豐富的口感仿佛在品味台灣街頭美食的獨特滋味。

「螺食豐」，台灣味十足的塔香螺肉與稻荷壽司完美融合，滿滿的香辣螺肉配上壽司一口咬下塔香味四溢，爽脆口感配上壽司相得益彰。

最後，你聽過用吃的珍奶嗎？「QQ珍奶」一口咬下充滿奶茶與鮮奶油香，搭配彈牙的黑糖珍珠，超甜蜜，『珍珠奶茶』與『稻荷壽司』的跨界結合，為這一口口令人陶醉的台式饗宴劃下完美句點。

▲歡樂分享，快來爭鮮與朋友共享台味盛宴！

爭鮮獨家打造的「國民天菜團」，不僅是味蕾的享受，更是一場台灣味的歡樂派對。面對即將到來的聖誕節與過年假期，與好友相約一同品味這六款絕妙壽司，感受台灣風味的獨特魅力。快來爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS體驗有夠夯的台味祭，驚豔味覺之作，非嚐不可！

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