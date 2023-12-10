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亞錦賽中日冠軍戰破2萬球迷到場！　大巨蛋汽車格全滿

▲▼2023亞錦賽冠軍戰，台北大巨蛋加開內野第2層觀眾席，預期將吸引將近22000名球迷進場觀戰。。（圖／記者李毓康攝）

▲亞錦賽中日決戰，大巨蛋門票秒殺。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

亞錦賽冠軍戰今天（10日）在大巨蛋登場，雖然晚間6時30分才開打，但許多人5時許就逐漸到場；大巨蛋969格汽車停車位不到6時就停滿，排隊車輛轉而找尋其他車位。

亞錦賽冠軍戰今晚6時30分在台北大巨蛋舉行，2萬1999張門票凌晨開賣就完售。

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根據記者觀察，許多球迷早自下午5時前後就陸續從捷運國父紀念館5號出口及捷運市府站方向走向大巨蛋，大巨蛋周邊坐滿許多等待進場的球迷，部分第1次到場觀賽者還搞不清楚路線就直嚷「跟著人群走就對了」，工作人員也沿路舉牌指引。

至於信義區忠孝東路4段靠近大巨蛋側於下午5時30分許出現較多車潮，經觀察多為汽車駕駛要至大巨蛋停車為主，車龍一度從忠孝東路4段、逸仙路口延伸，現場警方機動、迅速指揮維護交通秩序，並未造成車流壅塞情形。

▲2023亞錦賽冠軍戰，台北大巨蛋加開內野第2層觀眾席，預期將吸引將近22000名球迷進場觀戰。（圖／記者李毓康攝）

直到近晚間6時前，大巨蛋汽車停車場969格位首度滿車位，後面即使持票要停車的球迷，也只能聽從警方指示，轉向尋找其他車位。

至於機車格，根據交通局數據，共開放超過1000格，6時10分左右還有近800格。

在球賽將於晚間6時30分開打前，許多球迷紛紛趕忙進場入座觀賽，大巨蛋外的人車潮也隨之減少許多。

捷運公司則表示，疏運狀況良好；在離場方面，除了加密列車班次，也比照跨年疏運規格，視情況啟動月台、閘門、出入口人潮管制，並呼籲旅客多利用台北101/世貿站、南京三民站轉乘。

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