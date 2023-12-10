　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

記者林東良、閔文昱／台南報導

38歲洪姓男子在X（舊稱Twitter）帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱是台南男醫師，在社群上貼出多張病人下體、院內女子走光照，事後遭起底根本不是醫師，而是醫材業務，遊走於各大醫院之間，而其犯案動機則是因為「好玩」，9日深夜已被警方拘提到案。洪男今（10）日晚間經檢察官訊問後，諭知交保15萬元。

回顧這起案件，洪男以「白袍下NTR-Dr.洛（@Ntrtainan）」經營推特，自稱39歲感染科醫師，性向人妻等，住在台南市。他近日PO出女病患的胸部照、男醫師看泌尿科時的下體照等，引起大批網友討論怒轟，隨後緊急關閉帳號，但圖文已被網友備份。

▲▼推特帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱台南地區醫師，在推特上傳患者私處、意淫女性貼文。（圖／翻攝推特／網友備份）

▲洪男以帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱台南地區醫師，在推特上傳患者私處、意淫女性貼文。（圖／翻攝推特／網友備份）

由於有照片場景一度被認為是在部立台南醫院。部立台南醫院已於8日發布聲明，經院方初步調查該名網友並非院內同仁，照片地點也非台南醫院，院方為求慎重，已請政風室深入調查，並報請司法機關處理。

警方調查，洪男根本就不是醫師，真實身分是醫材業務員，因工作需求而遊走於台南地區各大醫院，並趁工作空檔拍下照片、經營推特帳號；初步了解，洪男犯案動機疑似只因「覺得好玩」。全案將依妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法送辦。

▲▼拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網。（圖／記者林東良翻攝）

▲洪男深9日深夜落網。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢方指出，洪男今日晚間經檢察官訊問後，諭知交保新台幣15萬元，且檢察官已扣押洪姓被告涉案手機，進一步追查相關案情。

▲▼拍私處意淫女病患！醫材業務男自稱醫師　台南「Dr.洛」深夜落網。（圖／記者林東良翻攝）

ET快訊
不怪林靖凱失誤　徐若熙自責：壞球先走在前面
界外全壘打後再見三振　陳聖平淚崩：讓全隊都失望了
監察院揭在台失聯移工「超過8.2萬人」！勞動部澄清了
快訊／中華隊辛苦了！4大超商限時優惠出爐
快訊／「Dr.洛」散播病患私密照！15萬交保
本土劇男神考上政大EMBA！　學生證「大頭照超帥」
快訊／又是0比1惜敗日本！中華奪亞軍　無緣二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

快訊／柯文哲彰化拜票　1男突臉色蒼白緊急送醫

法拉利開進服務區「爆巨響」不甩紅斑馬　國道警找車主：可罰3萬6

選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

台南騎士「大塊金屬板」直立眼前趴趴走　警：開罰+吊扣牌照

南鯤鯓代天府變格鬥擂台！2派宮廟轎班成員互毆　飛鳳殿主委致歉

寶貝女兒大隊接力摔傷　家長要女老師給交代...縣議員發文感嘆

快訊／警送通知書被誤認是債主！高雄男從3樓跳下　糗困2樓屋頂

鄭成功廟三仙好怪　「劍童」遭震斷頭！民俗專家警告：快修復

高雄女闖紅燈遭撞倒！5秒後又被小黃輾過　全身多處骨折慘死

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

推「戰車」獨自帶娃搭高鐵　遇好心人相助倍感暖心♥

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

快訊／柯文哲彰化拜票　1男突臉色蒼白緊急送醫

法拉利開進服務區「爆巨響」不甩紅斑馬　國道警找車主：可罰3萬6

選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

台南騎士「大塊金屬板」直立眼前趴趴走　警：開罰+吊扣牌照

南鯤鯓代天府變格鬥擂台！2派宮廟轎班成員互毆　飛鳳殿主委致歉

寶貝女兒大隊接力摔傷　家長要女老師給交代...縣議員發文感嘆

快訊／警送通知書被誤認是債主！高雄男從3樓跳下　糗困2樓屋頂

鄭成功廟三仙好怪　「劍童」遭震斷頭！民俗專家警告：快修復

高雄女闖紅燈遭撞倒！5秒後又被小黃輾過　全身多處骨折慘死

陳筱蕾交往5天「發現得腦瘤」！　男友細心照顧5年：他一直都在

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

不怪林靖凱失誤　徐若熙自責：壞球先走在前面

界外全壘打後再見三振　陳聖平淚崩自責：讓全隊都失望了

Ozone認唱跳墊音「盡全力對著mic」！　佳辰爆聲帶出狀況陷低潮

中華隊辛苦了！4大超商最新優惠懶人包　爽喝咖啡買1送1、第2杯5元

廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

直擊／人氣饒舌歌手「4天前剛開腹」　掀肚傷口：抱著炸開決心唱

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

竹科寶山大廠　工人大亂鬥畫面流出

高雄女闖紅燈遭撞倒！5秒後又被小黃輾過慘死

台南女養生館全裸按摩　包廂門突被男客打開

拍私處意淫女病患！台南「Dr.洛」深夜落網

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

在好市多交易毒品！2毒販被逮搜出市價上億K他命

獨／41歲台男遊泰遭撞不治　救護人員控醫院冷血拒收

鄭成功廟三仙好怪　「劍童」遭震斷頭

台中城市半馬開跑　2人一度沒心跳緊急救回

寶貝女兒大隊接力摔傷　家長要女老師給交代

「碰」台中街頭傳巨響　女墜樓不治

更多熱門

相關新聞

噁男業務「Dr.洛」狼狽落網！PO文動機只因好玩

噁男業務「Dr.洛」狼狽落網！PO文動機只因好玩

日前《Dcard》網友截圖爆料，指稱X（舊稱Twitter）上有男子自稱是台南地區醫師，還以帳號「白袍下NTR-Dr.洛」PO出上百則意淫貼文，其中還不乏有患者私處、女病患乳溝等，誇張行徑引起網友砲轟。事件曝光後，台南地區醫院代表、醫師8日前往派出所報案，警方也火速成立專案小組，並於9日深夜將涉案的洪姓男子(38歲)拘提到案，發現他根本不是醫師，而是醫材業務，遊走於各大醫院之間，而其犯案動機則是因為「好玩」。

拍私處意淫女病患！台南「Dr.洛」深夜落網

拍私處意淫女病患！台南「Dr.洛」深夜落網

業務裝台南醫師！貼文超多破綻：絕對幻想文

業務裝台南醫師！貼文超多破綻：絕對幻想文

自導自演遭恐嚇　Lin bay好油林裕紘起訴　

自導自演遭恐嚇　Lin bay好油林裕紘起訴　

林錫山貪污案全定讞　將執行13年8月

林錫山貪污案全定讞　將執行13年8月

關鍵字：

Dr.洛交保

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

男友規定「1週吸地1次」！中職最正MC認了已分手

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

跟前任不糾纏三大星座！

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面