快訊／台南假醫「Dr.洛」散播病患私密照！檢諭知15萬交保

記者林東良、閔文昱／台南報導

38歲洪姓男子在X（舊稱Twitter）帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱是台南男醫師，在社群上貼出多張病人下體、院內女子走光照，事後遭起底根本不是醫師，而是醫材業務，遊走於各大醫院之間，而其犯案動機則是因為「好玩」，9日深夜已被警方拘提到案。洪男今（10）日晚間經檢察官訊問後，諭知交保15萬元。

回顧這起案件，洪男以「白袍下NTR-Dr.洛（@Ntrtainan）」經營推特，自稱39歲感染科醫師，性向人妻等，住在台南市。他近日PO出女病患的胸部照、男醫師看泌尿科時的下體照等，引起大批網友討論怒轟，隨後緊急關閉帳號，但圖文已被網友備份。

▲洪男以帳號「白袍下NTR-Dr.洛」自稱台南地區醫師，在推特上傳患者私處、意淫女性貼文。（圖／翻攝推特／網友備份）

由於有照片場景一度被認為是在部立台南醫院。部立台南醫院已於8日發布聲明，經院方初步調查該名網友並非院內同仁，照片地點也非台南醫院，院方為求慎重，已請政風室深入調查，並報請司法機關處理。

警方調查，洪男根本就不是醫師，真實身分是醫材業務員，因工作需求而遊走於台南地區各大醫院，並趁工作空檔拍下照片、經營推特帳號；初步了解，洪男犯案動機疑似只因「覺得好玩」。全案將依妨害秘密、妨害風化及個人資料保護法送辦。

▲洪男深9日深夜落網。（圖／記者林東良翻攝，下同）

檢方指出，洪男今日晚間經檢察官訊問後，諭知交保新台幣15萬元，且檢察官已扣押洪姓被告涉案手機，進一步追查相關案情。