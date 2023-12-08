要30萬只拿到15萬！恐怖情人綑殺芭樂公主25刀　堂哥勸阻險被砍

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪州鄉發生一起慘絕人寰的情殺案件！50歲賴姓男子不滿「芭樂公主」47歲鄭姓女子提分手，7日上午趁對方在芭樂園工作時偕同27歲張姓小弟用膠帶綑綁雙腳，再持西瓜刀揮砍25刀，砍到左手臂幾近斷裂，隔壁芭樂園堂哥也趕過去阻止，結果兇嫌拿刀也要砍他，立即報警求助。

▲彰化溪州芭樂園情殺案。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

死者鄭女家人指出，賴男有賭博，上次芭樂採收35萬還要再分錢要紅利，還曾拿刀恐嚇死者要錢。12月6日晚上賴男跟鄭女媽媽要30萬元，後來給他15萬，結果隔天早上就將人殺死。

據悉，鄭女與賴男皆離婚，皆有2小孩都已成年在上班，今年3月才交往，鄭女覺得個性不合，分手已3個月，賴男在與鄭女交往前，也曾將前女友打到受傷住院，個性相當的火爆。

犯案當下，8點多時，鄭女堂哥有人看到賴男與張男先在車上吃完早餐，拿走車上2支西瓜刀、留下另一支放在車上，進到芭樂園內，鄭女父母都已先離開，只留下鄭女一人，沒多久便聽到「救命」聲，一時以為她是遇到蛇，接著又看到賴、張持著血淋淋的刀，便大聲喝斥「你們在幹嘛」，賴張兩人一驚，便想來個「一不做二不休」作勢要砍他，他隨即逃跑求救，地上仍遺留早餐盒，預謀犯案動機相當明顯，這一定要判死刑，一命抵一命，才能還給死者一個公道。