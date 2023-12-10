網邀投資攏係假！小資女遭詐223萬　報警埋伏逮車手

記者張君豪／台北報導

北市文山二警方10月中旬接連逮捕數名詐騙車手，但隔幾日又獲報類似手法，被害民眾陳女網路誤信投資股票邀約遭詐騙，警方獲報後出動埋伏，趁詐團車手認定陳女可欺、反覆要求被害人提領現金面交，埋伏逮捕涉案車手，警詢後依《刑法》詐欺、《洗錢防制法》等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲文山二警分局興隆所警方日前逮捕詐團車手，將溯源追查集團主嫌 。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方調查：陳女（35歲）從今年7月中旬起，在臉書社群看見廣告介紹投資股票可高額獲利廣告，聽信股市老師話術前後交付金錢，共計損失223萬，10月12日她再度約定於住家附近交付投資款項。

文山二分局警方獲報，組成專案小組調查，要求陳女與假扮「投資外派專員」詐團成員約到文山區興隆路一帶咖啡店面交，正當陳女要交付85萬元現金時，警員蜂擁而上表明身分並盤查余姓車手（54歲），當場查扣收據1張、工作證2張、手機1支等證據，警方逮捕車手後，將持續溯源追查幕後主嫌、共犯，以維民眾權益。

文山第二警分局長陳瑞基提醒：詐騙手法層出不窮，警方持續推動識詐1.5各項宣導的同時，民眾也應時時留意，才能守住自己的荷包。詐騙集團假冒名人、專家名義推薦投資股票或盜用藝人、明星照片後向影迷、粉絲借錢的案例層出不窮，民眾遭遇類似情形，請務必再三求證撥打165專線詢問、或向相關官方粉絲專頁查證，以保障自身財產安全！





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