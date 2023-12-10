夫妻吵架警網上門排解　莽夫故意開門放狗咬女警！2罪送辦

記者張君豪／台北報導

8月5日上午台北市大同警分局寧夏路派出所接獲報案，轄區內一女子報案告訴警方「丈夫跟我吵架，想動手打我們飼養的兩隻寵物犬！拜託警方來幫忙調解」，警方獲報出動兩名警力到場援助，未料該名涉糾紛的莽夫，卻不斷打開房門讓原本被關著的狐狸犬衝出狂吠，甚至縱狗咬傷到場處理的女警張秀如，女警負傷忍痛就醫，事後提出傷害、妨害公務告訴，放狗咬人的莽夫也遭警方通報家暴防治中心列管查處。

▲北市寧夏所女警張秀如遭民眾縱犬咬傷，飼主因此吃上官司。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大同警方表示：當時獲報通知巡邏警員張秀如、陳旻軒趕赴現場，2名警員到場後，報案人知道所飼養的狐狸犬對陌生人警戒心極強，可能會攻擊人，因此立即將寵物犬抱進房間並關上門。

與妻子爭吵情緒激動的林男，明知狐狸犬會可能咬人，卻為了讓妻子難堪，想要激怒妻子，在警方到場前就三番二次挑釁，故意打開關著寵物犬的房門，讓寵物犬跑到客廳，使得妻子必須不斷地把寵物狗抱回房裡，疲於奔命。

林男在警方到場後，不顧現場警方勸阻警告，恣意打開房門，縱狗狂奔而出咬傷執勤警員張秀如的腿部，造成多處咬傷。警員張秀如被咬當下，忍痛將案件處理完畢後，負傷到馬偕醫院急診室接受治療。

警員因處理家庭糾紛無端遭男飼主放狗咬傷，駐區督察陳寬良亦於當日前往派出所內慰問張員，頒發因公受傷慰問金，以表彰其英勇執勤態度，並再次囑咐同仁注意執勤安全。

大同警方表示：全案依規定通報家庭暴力防治中心列管，林男不理性縱狗咬人行為也觸及妨害公務、傷害等罪嫌，警方蒐證後移函送台北地檢署偵辦，警方呼籲，警員執行公務時，請民眾配合並給予以尊重，切勿妨害公務吃上官司。

女警事後提出傷害、妨害公務告訴，經士林地檢署審理，檢察官認為林男事後與受傷員警達成和解且有悔意，對他做出獲緩起訴1年的處分，且須完成法治教育課程6小時。

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