笑鼠！議員曝亞錦賽首日就有鼠患　轟大巨蛋問題叢生、遠雄擺爛

▲大巨蛋地下室轉播區出現鼠患問題。（圖／翻攝自許淑華、顏若芳臉書）

記者江采蓁／綜合報導

2023年亞洲棒球錦標賽在台北市大巨蛋開打，今（10）日將舉行冠軍賽，不料，卻有議員陸續揭露大巨蛋地下室的轉播區有鼠患恐影響轉播，民進黨台北市議員顏若芳就在臉書指出，早在亞錦賽首日，工程單位就有反應過地下室有很多老鼠，但遠雄似乎認為不重要、繼續擺爛，結果今天就真的有線路損壞了。

顏若芳表示，有民眾反應，現在在大巨蛋地下層以及地下四樓的轉播區，老鼠亂竄情形相當嚴重，甚至已經發生線路被咬斷的問題；而早在亞錦賽首日，工程單位就有反應過地下室有很多老鼠，擔心線路被咬斷，但遠雄似乎認為不重要、繼續擺爛，結果今天就真的有線路損壞了。

顏若芳大批，今晚就是亞錦賽台日冠軍賽，如果因此造成今晚冠軍賽轉播訊號中斷等賽事問題，真的會笑掉國際友人的大牙。

此外，顏若芳提到，過去這幾天的亞錦賽，就被民眾抱怨巨蛋變迷宮走不出去，哺乳室、親子廁所不足；還有全壘打牆接球時被撞破；甚至還發生場內螢幕當機、老鼠亂竄的問題，亞錦賽可說是大巨蛋的「照妖鏡」。她認為，遠雄不應只有「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，本來就應在每日賽事結束後，全盤檢討、改善場內問題才對，連最基本的衛生問題都解決不了，市民又怎能奢望大巨蛋帶給台北更多國際賽事？

顏若芳也喊話，台北市府不應繼續沈浸在大巨蛋落成的喜悅當中，市府如果不督導改善問題、只會作秀，大巨蛋就依然會淪為爛蛋而已。