政治局會議釋訊號　中國2024經濟成長可能維持5%

▲上海自貿區。（圖／CFP）



文／中央社上海10日電

中共中央政治局會議指出，明年中國經濟工作要「穩中求進、以進促穩、先立後破」。分析認為這是明年政策將繼續擴張的訊號，經濟成長率目標可能會維持和今年相同的5%。

中共中央政治局8日舉行會議，分析研究2024年經濟工作。會議強調，做好明年經濟工作，要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施「積極的財政政策」和「穩健的貨幣政策」。

香港經濟日報引述渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽分析，會議強調財政政策「適度加力」，說明整體政策力道既不會是大幅加強，也不會比今年收縮。至於貨幣政策，也會相對比較寬鬆，但不會放水，整體而言，「明年經濟成長目標應該不會調低，宏觀政策也會保持一定支撐力道」。

高盛集團則認為，中國明年的經濟成長目標將設定在5%左右，即與今年相同，如此有助於降低市場對經濟的悲觀預期；粵開證券首席經濟學家羅志恆在最新的研究報告中提到，維持5%左右的目標有必要，「沒有一定的經濟增速，將令實體經濟低迷、資本市場不振，經濟金融社會難以穩定」。

報導另外引述華泰資產首席經濟學家王軍指出，預計宏觀政策會繼續擴張，明年的經濟成長目標不會設定太低。會議提到要增強宏觀經濟政策取向的一致性，可以理解為要解決各個部門、各項政策鬆緊不一、互相矛盾的地方，「預計未來政策要以促進經濟成長、擴大內需為最優先」。

一般解讀這次會議是釋放政策訊號，並為即將召開的中央經濟工作會議預作準備。外界預料，待中共總書記習近平12至13日訪問越南返國後，就將召開中央經濟工作會議。