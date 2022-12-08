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陸明年經濟強調「穩中求進」　首要任務：穩增長、穩就業、穩物價

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲中共總書記習近平。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共總書記習近平6日召開中央政治局會議，分析研究2023年經濟工作，明確「堅持穩中求進工作總基調」。中國大陸的經濟專家認為，此次會議強調了「穩增長、穩就業、穩物價」的重要性，「對於穩定發展預期、提振市場信心、激發全社會幹事創業的活力，意義重大。」

根據《新華社》報導，中央政治局會議指出，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，紮實推進中國式現代化，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全。

北京清華大學中國發展規劃研究院執行副院長董煜分析，這次重要會議對全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年的經濟工作進行研究部署，對於穩定發展預期、提振市場信心、激發全社會幹事創業的活力，意義重大。

董煜認為，當前穩增長任務十分重要，中央政治局會議強調突出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，「落實好此次會議精神，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，有助於進一步釋放經濟社會活力；更好統籌發展和安全，有效防範化解重大風險，有助於為高質量發展創造更好條件，實現中國經濟質的有效提升和量的合理增長。」

會議也提到，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，強調「要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用」。

對此，中國宏觀經濟研究院研究員王蘊分析，由投資和消費構成的內需，是經濟增長「主引擎」，消費是最終需求，也是經濟發展的基礎性動力，擴大有效投資短期內有助於擴大內需，長期看有利於提高有效供給能力，提升供給質量，進而引領和創造新的需求，推動形成供需良性循環，增強國內大循環的內生動力和可靠性。

另外，會議還指出，要統籌做好重要民生商品保供穩價和煤電油氣運保障供應，關心困難群眾生產生活，保障農民工工資發放，抓緊抓實安全生產和防災減災工作，維護社會和諧穩定。

中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，面對疫情影響和經濟下行壓力，中央政治局會議進一步強調兜牢民生底線，圍繞關鍵領域和薄弱環節周密部署，體現了穩增長穩就業穩物價、全力做好民生保障工作的決心和信心。

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