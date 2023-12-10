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嘉義市花海節圓滿落幕　美景耕鋤翻埋做養分響應永續環保

▲▼ 2023嘉義花海生活節狂吸15萬人潮花海將耕鋤 搶拍美景要把握時機！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲2023嘉義花海生活節狂吸15萬人潮，花海將於12月底耕鋤翻作肥料 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市花海節繁花盛開，今年限時花海主題市集更擴大規模，集結全台各城市超過100間+嚴選美食、職人手作品牌，還邀請到告五人、宇宙人、Crispy脆樂團、原子邦妮、南西肯恩、AC阿蘭、王彙筑等8組超人氣樂團限時開唱，為今年花海生活節帶來更多不同且多元的音樂體驗。連兩天的活動預估超過15萬人到訪。美麗花海也將在12月底耕鋤翻作養分，響應環保永續。

▲▼ 2023嘉義花海生活節狂吸15萬人潮花海將耕鋤 搶拍美景要把握時機！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 2023嘉義花海生活節狂吸15萬人潮花海將耕鋤 搶拍美景要把握時機！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 2023嘉義花海生活節狂吸人潮。（圖／嘉義市政府提供）

建設處表示，今年花海範圍廣達18公頃，白色大波斯菊在二週前就盛放如大雪鋪地，現在接力盛開的萬壽菊和百日草，將大地染成整片橘黃色，讓人回想起夏日暖陽的溫暖。花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動著，吸引不少民眾搶拍美景，在網路及社群媒體廣宣擴散效益下，吸引爆滿的人潮。活動最後在告五人壓軸演出後，大家相約明年再見。

▲▼ 2023嘉義花海生活節狂吸15萬人潮花海將耕鋤 搶拍美景要把握時機！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 2023嘉義花海生活節封路導入市集。（圖／嘉義市政府提供）

接下來嘉義市國際管樂節、開嘉市集、全嘉藝起來跨年晚會等精彩活動不間斷，規劃來到嘉義市旅遊的朋友，千萬別錯過精彩活動內容，詳細資訊可至臉書搜尋「勇媽阿惠-黃敏惠」及「迎接2024全嘉藝起來跨年晚會」公告。市政府溫馨提醒，花海預計12月26日起陸續耕鋤翻埋成為養分，讓農作美景輪番接力，為環境永續盡一分心力，想要賞花拍照的民眾，要把握最後的時間。

▲▼ 2023嘉義花海生活節狂吸15萬人潮花海將耕鋤 搶拍美景要把握時機！ 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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