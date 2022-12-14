嘉義市花海節10萬遊客到訪　美秀樂團壓軸相約明年見

▲花海生活節閉幕人潮湧現 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市花海節，刻劃在記憶中的活動，去年受疫情影響，在睽違一年後再度舉辦。12/11是活動最後一天，午後驕陽露臉，氣溫暖和，繁花盛開迎嘉賓，兩天的活動預估超過10萬遊客到訪。

今年以「花海生活節」為主題，將食衣住行育樂，生活中不同的樣態體現在花海中，透過五感生活深度體驗嘉義幸福農村生活。除了擴大規模集結來自全台80間以上知名風格品牌外，更邀請出身嘉義的美秀集團，以及麋先生、DSPS、南西肯恩等8組知名樂團及音樂人接棒演出。

建設處表示，今年花海範圍擴大為20公頃，下半年氣候風調雨順，受惠零星幾場短暫降雨，黃色波斯菊及百日草完全綻放盛開，花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動著，吸引不少民眾搶拍美景，網路及社群媒體廣宣擴散效益下，吸引爆滿的人潮。活動最後在美秀集團壓軸安可演出後，大家相約明年再見。

接下來嘉義市國際管樂節30週年、開嘉—霓虹派對、全嘉藝起來跨年晚會等精彩活動不間段，規劃嘉義市旅遊的朋友千萬別錯過精彩活動內容，詳細資訊可至臉書搜尋「勇媽阿惠-黃敏惠」及「迎接2023全嘉藝起來跨年晚會」公告。市政府溫馨提醒，花海預計12月19日起陸續耕鋤翻埋作為綠肥，為來年插秧耕作預做準備，想要賞花拍照的民眾，要把握最後的時間。