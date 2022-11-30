嘉義市花海生活節12／10登場　20公頃花海任你遊

▲▼ 「2022嘉義花海生活節」。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2022嘉義花海生活節」即將於12月10、11日在玉山路底重磅登場。下半年氣候風調雨順，受惠零星幾場短暫降雨，黃色波斯菊及百日草近期已經綻放盛開，花穗在風中輕搖著，枝葉在空中擺動著，已經吸引不少民眾搶拍美景，市長黃敏惠邀請民眾一起來賞花踏青。

2022花海生活節以生活在花海中為主題，將生活中每個模樣體現在花海中，有花海場域互動體驗、音樂舞台、氛圍體驗和主題市集。今年花海範圍擴大為20公頃，同時大膽規劃花田顏色，僅種植白色大波斯菊、黃色波斯菊和黃色百日草。現在黃色波斯蘭和黃色百日草已經綻放盛開，在朝露晨曦和落日餘暉照映下，更顯波瀾壯闊。如果你喜歡獨自散步花海中，享受快意午前、愜意午後，趕緊規劃遊嘉行程。

2022花海生活節，預計在12月10、11日下午2時至8時，於玉山路底舉辦，活動邀請重量級卡司現場表演，同時搭配互動裝置藝術，還有幸草工作室、EYE CANDLE、嘉‧餐桌等工作坊，串連起早期農村生活與現代化生活的每個塊面，將生活的不同模樣體現在花海中，帶大家一起漫步在藝術裝置、獨立樂團、花海餐桌、互動工作坊的花海浪潮中。活動詳情可至臉書搜尋「嘉義市政府建設處」，或是活動官網「2022嘉義花海生活節」https://chiayiflowerfestival.com/2022#。