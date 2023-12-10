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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白營釋內參民調　學者：別老玩「內參民調轉外賣」的遊戲好嗎？

▲▼黃珊珊出席民眾開講。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃珊珊近來針對民調議題，再釋出內參民調反擊。（資料照／記者黃克翔攝）

記者陶本和／台北報導

柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨副秘書長許甫近日在「KP TV」節目公布內參民調，顯示「柯盈配」才是老二，「侯康配」落居第三。對此，世新大學傳播博士學程教授游梓翔10日表示，又是「內參民調」，要「內參」，就好好「內參」，不要老玩這種「內參民調轉外賣」的遊戲好嗎？

對於2024大選目前戰局，游梓翔表示，最近所有民調，都顯示「兩強一弱」態勢正在成形，「侯康」逼近「賴蕭」，「柯盈配」支持度則落居第三，在不少份民調裡，柯盈配甚至落後侯康配10多個百分點。

游梓翔指出，黃珊珊跑出來，在「KP TV」公布「內參民調」，說柯盈配是第二，侯康配才是第三。
他說，又來了！又是「內參民調」。要「內參」，就好好「內參」，不要老玩這種「內參民調轉外賣」的遊戲好嗎？

游梓翔表示，黃珊珊自己的選舉也不過是一年前的事情，封關民調不少說她是第三，黃珊珊同樣跳出來，說「封關民調都不可信」、「蓋離譜」，說她自己做的民調，不是第一就是第二，「絕不可能是第三名」。

「當然最終結果我們知道，她是第三。」游梓翔表示，柯盈配會落後並不難理解，藍白合破局後，藍營從焦慮委屈成為「分手快樂」，主帥受到激勵、副手戰鬥力高，媒體上議題關注不斷，基層支持者又大幅歸隊，在空戰和陸戰展現不小的「動能」（momentum）。

游梓翔指出，柯文哲這邊，本來是靠推動藍白合的力量墊高自己，玩到破局後，頓失動能，要不是還在糾結藍白合，就是在藍綠中搖擺變色，基層助推力又嚴重不足。這不落後，那才奇怪。

游梓翔說，缺乏「動能」就應該從空戰陸戰製造動能，而且方向必須明確，否則只是自我損耗，而不是看沒招了又來「內參轉外賣」，每年都用，妳不累大家都累了。

▼世新大學教授游梓翔批評民眾黨又拿出內參民調。（資料照／世新大學提供）

世新大學新聞傳播學院院長游梓翔安排精采講座嘉惠學子。（圖／世新大學提供）

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