大谷翔平「220億天價合約」可蓋3座東京巨蛋！　關鍵字席捲熱搜

▲大谷翔平證實將移籍洛杉磯道奇隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本籍「二刀流」棒球選手大谷翔平9日證實，將以10年7億美元（約新台幣220億元）的天價合約加盟道奇隊，該份合約金額創下北美職業運動歷史紀錄，更可以蓋3座東京巨蛋。消息一出，多個大谷相關的關鍵字更是瞬間衝上熱搜。

根據《體育日本》報導，大谷翔平在Instagram證實這項消息後，多個與大谷有關的關鍵字10日上午紛紛登上社群平台X（前身為推特）熱門搜索，其中包含「大聯盟史上」、「果然是道奇」、「大谷道奇」、「1015億日幣（指7億美金合約）」、「職業運動史上」、「大谷翔平選手」、「洛杉磯道奇隊」等，也再度證明大谷的超高人氣。

▲大谷翔平衝上日本X熱搜 。（圖／達志影像／美聯社）

根據《日刊體育》報導，曾效力於巨人隊的前棒球選手中畑清10日參加TBS電視節目「週日早晨」（サンデーモーニング）時也談及大谷翔平移籍道奇。他說，「我個人在此之前也非常希望大谷可以選擇道奇隊。我曾經效力於日本職棒巨人隊，由於兩隊之間有交流，因此對道奇隊別有一番親切感。當時也曾經到道奇隊體驗過訓練營。」

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在談定合約前曾自爆在道奇體育場與大谷翔平會面，更直言大谷翔平是他們的首要目標。對此，中畑清則大讚他是藏不住喜事的好教練。

中畑清認為，洛杉磯的溫暖氣候是大谷翔平選擇轉籍道奇的重要因素之一，因為環境與天氣對傷勢治療有一定影響。

他還笑稱，大谷翔平7億美金的天價合約足以建造3座東京巨蛋。據報導，東京巨蛋的建造費為350億日幣（約新台幣75億元）。

►大谷翔平證實加盟道奇！ 天價220億合約破北美職業運動紀錄