大谷翔平天價薪資總價「超越梅西」！　創全球職業運動歷史

▲大谷翔平宣布加盟洛杉磯道奇隊 。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國職棒大聯盟日籍球星大谷翔平9日證實，將與洛杉磯道奇隊簽署10年7億美元的合約，創下全球職業運動史上最高紀錄，比西甲巴塞隆納2017年至2021年間提供給足球明星梅西（Lionel Messi）的6.74億美元（約新台幣211億元）合約還高。

根據大聯盟官網數據，大谷翔平的7億美金（約新台幣220億元）天價合約直接超越了洛杉磯天使隊的前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元（約新台幣133億元）合約，同時也超過了梅西2017年11月至2021年6月與西甲巴塞隆納簽訂的6.74億美元合約。

▲大谷合約總價超過梅西。（圖／CFP）

《讀賣新聞》報導，大谷翔平在本次球季以44支全壘打奪下全壘打王頭銜，是大聯盟史上第一名日本籍選手奪得全壘打王的殊榮，11月更再度奪下美聯MVP。

值得注意的是，大谷翔平在此次與道奇簽定的合約放棄「逃脫條款」（opt-out clause），也就是10年內將無法在符合部分條件的情況下，選擇性退出，而這也再度證明了「二刀流」大谷翔平的覺悟以及對球團的敬意。

梅西曾經持有全球體育史上單份合約保障金額最高紀錄。他2017年在效力於西甲巴塞隆納期間，簽下了一份價值6.74億美元的合約，為期四個賽季，直至2021年。而以巴黎聖日耳曼為例，如果姆巴佩選擇2025年續簽，合約規模將增加至6.79億美元（約新台幣213億元）。不過縱使大谷的合約總價創新高，但是考慮到平均年薪，仍無法與年薪過億美元的梅西或姆巴佩相提並論。

►大谷翔平「220億天價合約」可蓋3座東京巨蛋！ 關鍵字席捲熱搜

►讓「二刀流復活」的名醫在道奇 日媒曝：大谷翔平加盟背後5大原因

►大谷翔平證實加盟道奇！ 天價220億合約破北美職業運動紀錄