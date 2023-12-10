「反指標國師」台南Josh助攻！剛發藍鳥旗幟　大谷翔平就加盟道奇

▲大谷翔平經思考後選擇加盟洛杉磯道奇隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

日籍棒球選手「投打二刀流」大谷翔平9日證實，將以10年高達7億美元（約新台幣220億元）的合約加盟道奇，該份合約金額創下北美職業運動歷史紀錄，更可以蓋3座東京巨蛋，有「反指標國師」之稱的台南Josh昨（9）日一早就發文，貼出多倫多藍鳥隊旗幟的照片，不少網友笑喊「感謝國師又Carry了一把」。

「台南Josh」昨日早上在臉書發文，貼出藍鳥隊旗幟的照片，貼文沒有寫任何字，只有留下加拿大國旗的emoji，台南Josh也在底下留言「沒事，我就聽說這兩天只要po這隊的照片，加個加拿大的emoji，就會很多人按讚」。

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然而，大谷翔平成為自由球員後，整個棒球界一直在等待大谷翔平選擇下一支球隊的消息，原本傳出飛往多倫多，很有可能落腳多倫多藍鳥隊，但他在10日於IG上發文，宣布加入洛杉磯道奇，合約金額高達7億美元（約新台幣220億元），成為北美職業運動最大合約。

消息曝光，許多網友湧入「台南Josh」的臉書朝聖，「國師我只服台南Josh」、「這也能翻」、「真正的有料」、「藍鳥表示：終於感受到東方神秘力量的威力」、「又來見證奇蹟了」、「真是厲害，連這件事都可以辦得妥妥的」、「太誇張，連球員市場都能干涉」、「國師真的神，朝聖一下」、「道奇真的感謝你」、「道奇隊應該聘請台南Josh擔任亞洲區特別顧問」、「神串留名」、「道奇感謝國師，大谷真的來了」。