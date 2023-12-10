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【廣編】亞洲最大！第16屆「OPEN!大氣球遊行」　18顆大氣球遊行齊飄揚

亞洲最大！第16屆「OPEN!大氣球遊行」 12月9日高雄夢時代登場　18顆大氣球遊行齊飄揚、全新肖像首登場!（圖／統一超商提供）

【廣編特輯】

圖、文／統一超商提供

受到全台大朋友小朋友喜愛的第16屆「OPEN!大氣球遊行」在12月9日（六）於高雄夢時代盛大登場，今年主題為「舞動夢想」，同時為歡慶OPEN將18歲生日， 18顆大氣球與18組落地氣球、多元表演舞蹈團隊、首次雙代言大使等三大亮點，整日精彩活動不間斷，陪伴民眾度過愉快的一天。

18顆空飄氣球、18顆落地氣球可愛初登場　高雄夢時代「舞動夢想」活力表演不間斷
亮點一：第16屆「OPEN!大氣球遊行」今年為歡慶OPEN將18歲生日，特別規劃包含OPEN!家族成員、三麗鷗人氣明星、米飛兔、蛋黃哥、史努比與查理布朗、卡娜赫拉的小動物等18顆大氣球與18顆落地氣球齊登場，其中還有超人氣日本插畫IP貓福珊迪、OPEN將新造型以及時尚代表雪鈴兔波波新造型初登場亮相，遊行途中還會不定時發放「isharing雪鈴兔波波」小氣球，讓參與民眾隨時都有小驚喜。

亮點二：今年活動以「舞動夢想」為主題，邀請競技啦啦隊、佛朗明哥、森巴舞團、馬戲團、宋江陣等堅強演出陣容，更邀請到青年奧運霹靂舞代表表演團隊於主舞台同步帶來精采演出，讓觀眾感受不一樣的視覺饗宴。

亮點三： 追星別錯過！此次活動首次請到雙代言人「AcQUA源少年」與唱跳男團B.T.O.D X梁舒涵改編共同演出OPEN年度主題曲「我相信」，期盼成為今年冬天最洗腦夯歌。夜晚人氣團體、嘻哈歌手將於主舞台輪番接力演出，嗨翻周末夜！

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