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快訊／歡慶中華隊2:1戰勝菲律賓！　超商優惠一次看

▲▼ 。（圖／7-11提供）

▲中華隊今（9）日以2:1擊敗菲律賓，確定闖進明天的冠軍戰，4大超商祭出一系列優惠同慶。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

歡慶中華隊今（9）日以2:1擊敗菲律賓，4大超商祭出一系列優惠，像是有指定冰品買1送1、霜淇淋2件59元等，且現在還有滿額立折活動，買越多省越多。

7-11即日起於OPEN POINT行動隨時取加碼推出泰式椰汁綠咖哩雞肉飯、頌丹樂打拋豬肉飯88折優惠，2大優惠各限量1萬組、每位會員限購各1組；不僅如此，即日起至12月10日止，7-11「全店三支付滿額立折活動」滿足球迷們觀賽補給食飲需求，活動期間購買CITY系列飲品、常溫飲料、冷藏飲料、啤酒、零食、糖果、冰品、冷凍品、泡麵等9大類別商品，持icash2.0、icash Pay、OPEN錢包 3大支付工具結帳，單筆購物滿222元立折22元、滿999元立折110元。

全家宣布，今（9）日起至12月12日，全家APP「優惠趣」推出限量霜淇淋優惠，領券即可享Fami!ce霜淇淋2件59元，總計限量10萬組，每會員限領1組，送完為止，兌換期限為今（9）日起至12月20日止。

萊爾富今（9）日起至12月12日推出指定冰品優惠，只要出示活動條碼，即可享布丁風味雪糕、濃奶茶雪糕同品項買1送1，而歡慶時刻少不了的啤酒，萊爾富也祭出指定啤酒多入組8.8折優惠，像是麒麟Bar啤酒330mLx6入組享特惠價169元、麒麟Bar啤酒500mLx4入組享特惠價162元。

▲▼ 。（圖／7-11提供）

▲萊爾富推出指定冰品優惠，只要出示此活動條碼，即可享布丁風味雪糕、濃奶茶雪糕同品項買1送1。（圖／萊爾富提供）
萊爾富也邀全民一起持續為中華隊加油，12月11日至12月13日再加碼祭出聯邦銀行指定支付快閃優惠，活動期間於萊爾富門市使用聯邦信用卡消費(不含聯邦簽帳金融卡)，單筆指定消費滿1212元即贈121元購物金2張(出小白單，限量4000名），購物金不適用於菸品及特定項目商品，亦不得與店內其他優惠搭配使用，使用期限至12月31日，每筆消費限使用1張，該筆交易使用購物金後，剩餘金額限以現金支付。

OKmart全台900間門市祭出百件指定糖餅第2件6折，而OKCAFE聯名系列飲品今（9）日起至12月12日止可享全面7折優惠。

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