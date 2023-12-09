全球僅7隻！美鱷魚樂園「白變鱷魚」孵化　超罕見純白外貌曝光

▲超罕見的白變鱷魚在美國一座鱷魚公園孵化。（圖／翻攝自Gatorland Orlando臉書）

圖文／CTWANT

美國佛羅里達州的奧蘭多鱷魚樂園（Gatorland）7日在網路上PO出了一段影片，慶祝該園區孵化出一隻極為罕見的「白變鱷魚（white leucistic alligator）」。目前世上僅有7隻已知存活的白變鱷魚，而其中就有3隻住在鱷魚公園。

▲全球目前已知存活的白變鱷魚只有7隻。

奧蘭多鱷魚樂園7日在臉書上分享了一段影片，宣布園內孵化出了一隻「白變鱷魚」，鱷魚樂園負責人馬克麥克休（Mark McHugh）興奮地宣布，園內孵化出這隻「白變鱷魚」，這也是自36年前在路易斯安那州發現一窩白化鱷魚以來，第一隻有記錄的純白色鱷魚。

▲罕見的白變鱷魚剛孵化就引發關注。

根據《NBC News等外媒引述園方說法，「平均1百萬隻鱷魚裡才會有3頭白化鱷魚，白鱷魚很受遊客歡迎」，所謂的白變（Leucism）和白化症（Albinism）不同，白變是生物體缺乏所有類型的皮膚色素，而白化症僅缺乏黑色素，因此白化症的個體常呈現淡黃色，而非全白。

▲白變與白化症有所不同。

另外，白變更趨向於區域性或不完全性的色素衰退，因此白變個體的皮膚上經常會有正常膚色的斑塊或斑點，眼睛也會是正常的顏色，反觀白化症的動物，一般來說體質較虛弱，對光敏感，需要細心的照顧，因為容易被同類攻擊必須分開照顧，根據報導，鱷魚島主題公園以保護鱷魚為宗旨，自1949年開放以來，100英畝的鱷魚島主題公園內已收養了許多變種的鱷魚。

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