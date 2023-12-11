屁孩抖音抽到5千購物金　拿不到朝直播公司放沖天炮！差點火燒厝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子日前在一個抖音直播節目上抽到5000元購物金，事後多次向直播主索討未果，他竟夥同4名友人騎機車到直播公司，持沖天炮爆竹朝公司大門施放，造成起火，轄區巡邏員警行經剛好在路口看到5人共乘機車離開，隨即追上，先後逮補5人到案，直播公司也在警消及時到場撲滅火勢，訊後依公共危險罪將5人送辦，另違反爆竹煙火條例，最高罰15萬元。

▲黃男夥4友人持沖天炮射直播公司大門，還引起火災 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，18歲黃姓男子日前在洪男的抖音直播節目中抽中5000元購物金，事後向洪男索討未果，黃男懷恨在心，10日晚間9時許，他夥同4名男性友人，共乘3部機車，到洪男新樹路直播公司，雖然大門深鎖，黃男仍拿出預藏的沖天炮爆竹，點燃後朝大門施放。

▼巡邏員警發現覺得有異，鳴警笛追捕 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

從監視器影片顯示，沖天炮點燃後不斷朝大門噴射，黃男先騎車逃逸，其餘4人再共乘2機車逃離現場；就在5人逃離時，轄區員警正好執行巡邏勤務經過，發現5人形跡可疑，隨即鳴警笛追上攔查，逮捕其中的郭、邱2人。

警方隨後循線在三重正義北路及新莊化成路逮捕主嫌黃男及丁男及陳姓少年，直播公司遭沖天炮襲擊後，1樓引起火勢，幸好在消防人員趕抵布水線灌救後撲滅火勢，警訊後將5人依公共危險罪移送新北地檢署及少年法庭偵辦。

▼黃男在現場留下施放後的沖天炮 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方循線逮捕5人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府消防局第二大隊提醒，爆竹煙火如未依產品使用規定施放，已違反新北市爆竹煙火施放管制辦法第6條規定，得依爆竹煙火管理條例第29條規定，最高可處新台幣15萬元罰鍰。