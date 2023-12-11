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社會 社會焦點 保障人權

離婚官司開庭4次仍破局！夏克立無奈：希望台灣法律可以快點結束

記者黃宥寧／台北報導

愛侶變怨偶！藝人夏克立與黃嘉千去年7月結束16年異國婚姻，離婚官司纏訟1年多，至今尚未結束。士院今（11日）第4次開庭，僅有夏克立現身，黃嘉千仍由律師委任出庭。庭訊約12分鐘火速結束，夏克立受訪說「希望可以和平離婚...」更無奈透露，2年多未見家人，希望台灣法律可以快點結束，不要一直拖。全案預計，明年3月再開庭審理。

夏克立今下午3時16分與律師、友人步入士林家事法庭，左手緊拿著綠色資料夾，疑再提出新事證；黃嘉千仍委由賴芳玉律師出庭，庭訊約12分鐘火速結束。

▲▼ 夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立手拿綠色資料夾，疑再提出新事證。（圖／記者黃宥寧攝）

庭後記者詢問雙方是否在庭中有達成共識，賴芳玉律師僅低調透露「家事庭審理當中」，至於後續是否還會開庭，她回「司法程序當中不便多說」。

夏克立受訪說「可以和平離婚最好，可是現在已經要2年，已經最後一次了，所以就不可能了...」更委婉說，一直不想把證據拿出來，因為怕家人最後會看到會不好，但對方想要這樣，就會把證據拿出來，更透露已2年多未見家人，同時期許，台灣法律可以快一點，不要一直拖，因為真的太誇張（指看不到家人）。

夏克立委任律師陳友炘則表示，為了有一個正向發展，有提調解但遭拒，更指出夏克立想和平離婚，但女方希望可以進行裁判，希望讓法院做成判決，那既然是這樣的話，當然希望就是說雙方之間在這個婚姻關係當中發生的事講清楚，最後也指出希望讓爭執局面早點結束掉。

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